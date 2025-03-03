NYT: ВСУ отвели почти все танки Abrams с линии фронта из-за российских дронов

NYT узнала об отводе ВСУ почти всех танков Abrams с линии фронта

США поставили Украине 31 танк Abrams, 19 из них уничтожены, повреждены или захвачены, почти все остальные отвели с линии фронта, пишет NYT со ссылкой на источники. Москва осуждает помощь Киеву

Американский танк М1 Abrams на выставке трофейной техники из стран НАТО перед Музеем Победы на Поклонной горе, май 2024 года (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Из 31 танка Abrams, переданного США Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, повреждены или захвачены, многие из них были выведены из строя российскими беспилотниками, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на высокопоставленных украинских чиновников.

Почти все оставшиеся танки отвели с линии фронта, уточнили собеседники издания. По словам украинских военных и чиновников, сейчас беспилотники уничтожают больше солдат и бронетехники, чем «все традиционное оружие, вместе взятое, включая снайперские винтовки, танки, гаубицы и минометы».

Украина в 2024 году произвела более 1 млн беспилотников, министр обороны России Андрей Белоусов оценивал ежедневное производство в 4 тыс. дронов. Как отмечает NYT, обе стороны конфликта анонсируют наращивание этих показателей до 3–4 млн в 2025 году.

Вашингтон передал Киеву первые Abrams в сентябре 2023-го. Как отмечал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, эти танки «не проживут очень долго на поле боя», их необходимо использовать только в «очень специфических, хорошо продуманных операциях». Советник бывшего американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан называл Abrams «не самой полезной» техникой на Украине.

Москва осуждает любую помощь западных стран Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Российское Минобороны неоднократно отчитывалось об уничтожении Abrams, в том числе в Курской области, где идут бои с украинскими военнослужащими с 6 августа.