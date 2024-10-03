Forbes рассказал об отправке Украиной «лучших танков» в Курскую область

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Украина задействовала свои лучшие танковые подразделения в Курской области, сообщил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс со ссылкой на распространившиеся в интернете видеоролики.

По его данным, в Курской области были замечены шведские боевые машины CV90, а также танки Strv 122 или немецкие Leopard 2A6 (они похожи друг на друга). Как отмечает издание, Украина получила всего десять Strv 122 и 21 Leopard 2A6 еще в 2023 году. «Готовность рискнуть» этой техникой говорит о важности, которую они придают вторжению в Курскую область, считает обозреватель.

Москва осуждает как военную, так и финансовую помощь Киеву. Танки, поставляемые на Украину другими странами, горят «лучше, чем остальные», говорил президент Владимир Путин.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. К 12 августа под контролем ВСУ оказались 28 населенных пунктов, где остались около 2 тыс. человек, говорил губернатор региона Алексей Смирнов. Спустя месяц Минобороны доложило об освобождении 12 поселений. По данным военного ведомства, с начала столкновений в Курской области ВСУ потеряли 135 танков, 860 боевых бронированных машин и другую технику.