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Политика ,  
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Шольц оставил слово за Путиным после предложения о перемирии на Украине

Шольц приветствовал идею о перемирии на Украине, которая была выдвинута на переговорах Киева и Вашингтона в Джидде. Российский МИД считает, что Украина не готова к дипломатическому урегулированию
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Toby Melville / Getty Images)

Глава правительства Германии Олаф Шольц назвал предложение о прекращении огня на Украине «важным и правильным шагом». Согласно совместному заявлению США и Украины по итогам встречи в Саудовской Аравии, перемирие должно продлиться 30 дней.

«Мы поддерживаем Украину и США и приветствуем предложения, высказанные на встрече в Джидде, — написал Шольц в соцсети X. — Теперь слово за президентом России Владимиром Путиным».

Предложение о 30-дневном прекращении огня было озвучено по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. Киев заявил о готовности согласиться на перемирие, если на такой же шаг пойдет Москва. В Кремле решили дождаться от Вашингтона всех деталей обсуждений, прежде чем принять предложение.

Инициативу уже поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Российские власти прежде отвергали идею временного прекращения огня. Президент Владимир Путин ранее говорил, что целью урегулирования должен стать «долгосрочный мир», а не «передышка».

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Милена Костерева
Олаф Шольц Германия Россия Украина перемирие Владимир Путин
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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