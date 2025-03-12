Нарышкин обсудил с главой ЦРУ снижение конфронтации России и США

Главы разведок России и США решили проводить регулярные контакты. По их мнению, это необходимо для «снижения конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном»

Сергей Нарышкин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Джон Рэтклифф договорились проводить регулярные контакты для «снижения конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном». Взаимодействие двух стран они обсудили во время телефонного разговора 11 марта.

«В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», — говорится в сообщении пресс-бюро СВР.

Контакты между директорами СВР и ЦРУ будут содействовать «обеспечению международной стабильности и безопасности», а также позволят снизить «конфронтации» между Москвой и Вашингтоном, добавили в пресс-бюро.

Последний раз главы СВР и ЦРУ проводили телефонные переговоры в июне 2023 года. Тогда американское разведуправление возглавлял Уильям Бернс. По словам Нарышкина, «основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины». Разговор длился около часа.

В ноябре 2022-го глава СВР встречался с американским коллегой в турецкой Анкаре. Бывший координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби тогда говорил, что главной темой переговоров были «стратегическая стабильность» и поддержание «рутинных контактов». Reuters же писал, что речь шла о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия. Сам Нарышкин позже заявил, что обсуждал с Бернсом ядерную безопасность.