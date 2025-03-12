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Война санкций ,  
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Китайские экспортеры пожаловались на изъятие товаров в России

SCMP: Китайские экспортеры пожаловались на изъятие товаров в России
Сюжет
Война санкций
В России массово задерживают товары, идущие из Китая в Европу, пишет SCMP. По информации газеты, проблема возникла после ужесточения Москвой запрета на транзит товаров двойного назначения, который действует до конца 2025 года
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Объем перевозок по межконтинентальному железнодорожному пути из Китая в Европу через Россию сокращается уже несколько месяцев, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на представителей отрасли. Это произошло из-за изъятий товаров из-за новых правил вывоза товаров из России.

«Мы не решались отправлять [товары по железной дороге] с ноября», — рассказал генеральный менеджер транспортно-экспедиторской компании Air Sea Transport Эндрю Цзян.

Проблемы с поставками возникли после того, как в октябре 2024 года Россия расширила запрет на транзит через свою территорию ряда товаров двойного назначения, объясняет SCMP. В перечень товаров, которые запрещено поставлять в «недружественные страны», попали, в частности электродвигатели и генераторы, радиолокационная и радионавигационная аппаратура. Ограничения действуют до конца 2025 года.

Многие китайские транспортные компании узнали о расширении запрета лишь несколько недель спустя. К этому времени, как пишет SCMP, российские власти уже задержали значительную часть их грузов. По информации газеты, задержки коснулись тысяч контейнеров, отправляемых из Китая в Европу. Всего по железной дороге, которая пересекает Россию на пути на европейский рынок, проходит около 80 тыс. TEU (эквивалент 20-футовому контейнеру) ежемесячно.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФТС.

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Фото:Getty Images

По итогам 2024 года объем торговли между Россией и Китаем достиг максимума в $244,81 млрд, увеличившись на 1,9% по сравнению с 2023 годом. При этом в марте прошлого года, как сообщал Bloomberg, китайский экспорт в Россию упал на 16% год к году, что стало первым снижением в годовом исчислении с середины 2022 года. В качестве причины сокращения поставок агентство называло растущие санкционные угрозы со стороны США. Вашингтон неоднократно грозил ввести вторичные санкции против Пекина.

Из-за проблем в проведении платежей в Китае на фоне угроз местным банкам со стороны США российские компании начали обращаться к посредникам, писал Reuters. Источники агентства отмечали, что такие услуги сопряжены с повышенными расходами и рисками. Помимо повышенной комиссии за каждую транзакцию поставщикам грозила конфискация товаров.

Для решения проблем при расчетах Москва и Пекин договорились развивать платежно-расчетную инфраструктуру. В августе 2024 года на переговорах в Москве премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян обсудили открытие филиалов и дочерних организаций банков в двух странах. В совместном коммюнике по итогам встречи говорилось, что мера позволит обеспечить бесперебойное функционирование каналов расчетов в торговле между Россией и Китаем.

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