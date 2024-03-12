Al Arabiya: ХАМАС согласился на перемирие в Газе с освобождением заложников

Al Arabiya узнал о согласии ХАМАС на перемирие с освобождением пленных

ХАМАС согласен на прекращение огня в секторе Газа при условии освобождения захваченных в Израиле заложников, узнал Al Arabia. По данным телеканала, в ближайшее время делегация группировки прибудет в Каир для заключения соглашения

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Палестинское движение ХАМАС приняло измененную версию американского предложения о прекращении огня в Газе, которая включает в себя освобождение захваченных в Израиле заложников, сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя группировки и осведомленный источник.

По словам собеседника телеканала, представители ХАМАС в ближайшие дни прилетят в Каир для обсуждения деталей по реализации сделки. «Международное предложение будет включать освобождение задержанных, включая детей, женщин и пожилых людей», — уточнил источник.

Также, по его словам, сделка будет предусматривать постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из Газы.

Ранее на том, чтобы в новое соглашение по прекращению огня был включен пункт о возвращении захваченных ХАМАС заложников, настаивала израильская сторона. Как сообщали источники The Times of Israel и Ynet, именно из-за отказа ХАМАС предоставить список оставшихся у боевиков заложников были сорваны переговоры в Каире 3 мая.

После этого Израиль вел переговоры только со странами-посредниками, уточнял РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Во время временного перемирия, которое действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС на израильские кибуцы 7 октября пообещал полностью уничтожить радикальное движение. Он долгое время исключал любые переговоры, а также обещал «добраться» до высшего руководства группировки, где бы они ни находились.

10 марта он заявил, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, поскольку израильская армия успешно справляется с боевиками ХАМАС. «Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части войны», — отмечал Нетаньяху.