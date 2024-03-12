 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Al Arabiya узнал о согласии ХАМАС на перемирие с освобождением пленных

Al Arabiya: ХАМАС согласился на перемирие в Газе с освобождением заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
ХАМАС согласен на прекращение огня в секторе Газа при условии освобождения захваченных в Израиле заложников, узнал Al Arabia. По данным телеканала, в ближайшее время делегация группировки прибудет в Каир для заключения соглашения
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Палестинское движение ХАМАС приняло измененную версию американского предложения о прекращении огня в Газе, которая включает в себя освобождение захваченных в Израиле заложников, сообщает Al Arabia со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя группировки и осведомленный источник.

По словам собеседника телеканала, представители ХАМАС в ближайшие дни прилетят в Каир для обсуждения деталей по реализации сделки. «Международное предложение будет включать освобождение задержанных, включая детей, женщин и пожилых людей», — уточнил источник.

Также, по его словам, сделка будет предусматривать постепенное возвращение палестинцев, перемещенных из Газы.

CNN узнал о тупике в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Ранее на том, чтобы в новое соглашение по прекращению огня был включен пункт о возвращении захваченных ХАМАС заложников, настаивала израильская сторона. Как сообщали источники The Times of Israel и Ynet, именно из-за отказа ХАМАС предоставить список оставшихся у боевиков заложников были сорваны переговоры в Каире 3 мая.

После этого Израиль вел переговоры только со странами-посредниками, уточнял РБК советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

Во время временного перемирия, которое действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.

Читайте на РБК Pro
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
«Какой зарплаты вы заслуживаете?»: 52 вопроса для собеседования
ФАС часто отходит от правил: как штрафуют за рекламу без маркировки
Что идет на смену фитнес-браслетам, часам и прочим гаджетам для спорта

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС на израильские кибуцы 7 октября пообещал полностью уничтожить радикальное движение. Он долгое время исключал любые переговоры, а также обещал «добраться» до высшего руководства группировки, где бы они ни находились.

10 марта он заявил, что военная операция ЦАХАЛ в секторе Газа может завершиться через один-два месяца, поскольку израильская армия успешно справляется с боевиками ХАМАС. «Мы уничтожили три четверти боевых террористических батальонов ХАМАС. И мы близки к завершению последней части войны», — отмечал Нетаньяху.

Al Arabiya узнал о согласии ХАМАС на перемирие с освобождением пленных
Al Arabiya узнал о согласии ХАМАС на перемирие с освобождением пленных

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС перемирие сектор Газа освобождение заложников
Материалы по теме
Нетаньяху предсказал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа
Политика
Нетаньяху ответил на слова Байдена о том, что он вредит Израилю
Политика
В ООН сравнили с преступлением планы на израильские поселения в Палестине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 марта
EUR ЦБ: 99,36 (+0,22) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 13 марта
USD ЦБ: 90,88 (+0,26) Инвестиции, 16:54
Reuters предупредил о финансовом кризисе из-за исков России к Euroclear Финансы, 23:08
Как подобрать полностью аналогичную иностранному софту РБК и Softline, 22:59
В Белгороде на три дня отменили занятия в школах после попытки атаки ДРГ Общество, 22:44
Генпрокуратура подала в суд иск о конфискации 100 га в Барвихе Бизнес, 22:36
Зеленский сообщил о последствиях взрыва в Кривом Роге Политика, 22:27
Считаем дивиденды: сколько может выплатить ЛУКОЙЛ за 2023 год Инвестиции, 22:22
Минобороны показало видео из Теткино после отражения атаки диверсантов Политика, 22:17
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Al Arabiya узнал о согласии ХАМАС на перемирие с освобождением пленных Политика, 22:14
ЦСКА победил клуб Карпина и вышел в полуфинал Кубка России Спорт, 22:13
Участник теробороны погиб в Белгородской области при атаке диверсантов Политика, 22:05
Квартиры рядом с парками РБК и ПИК, 22:01
Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 21:54
Московское «Динамо» последним вышло в 1/4 финала плей-офф КХЛ Спорт, 21:53
В США заявили, что нового пакета помощи Украине хватит на пару недель Политика, 21:48