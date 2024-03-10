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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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CNN узнал о тупике в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС

CNN: достигнуть соглашения о перемирии в Газе в ближайшие недели не удастся
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Переговоры о возобновлении перемирия в секторе Газа продолжались с начала марта, однако договоренности так и не было достигнуто. Представитель ХАМАС заявил CNN, что даты возобновления переговоров пока нет
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Маловероятно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС смогут договориться о перемирии в секторе Газа в ближайшие недели, сообщает CNN со ссылкой на представителя движения Хоссама Бадрана и дипломатический источник.

«Пока нет дат <...>. Нет ничего нового», — заявил CNN Бадран, комментируя возможное продолжение переговоров.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказывается отвечать на «справедливые требования палестинцев». Среди таких требований он назвал «прекращение убийств, вывод войск, оказание помощи и возвращение перемещенных лиц без каких-либо условий».

CNN напоминает, что делегация ХАМАС покинула Каир 7 марта после нескольких дней переговоров, которые так и не привели к заключению перемирия. Участники переговоров надеялись получить проект соглашения на этой неделе, «но этого не произойдет», заявил телеканалу дипломатический источник, знакомый с дискуссиями. Последние несколько дней переговоров он назвал «очень беспокойными».

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Фото:Mohammed Torokman / Reuters

Делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа 3 марта. Однако израильская делегация решила бойкотировать переговоры из-за отказа ХАМАС предоставить список оставшихся у боевиков заложников, сообщали The Times of Israel и Ynet со ссылкой на правительственные источники.

Спустя двое суток советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман уточнил РБК, что Израиль продолжает переговорный процесс со странами-посредниками в надежде достичь соглашения по поводу похищенных.

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Во время временного перемирия, которое действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря, стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных. По данным Израиля, у боевиков может все еще оставаться более 100 заложников.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ХАМАС переговоры
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