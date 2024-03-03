 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире

Ynet: Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Временное прекращение огня действовало в секторе Газа с 24 ноября по 1 декабря. Сегодня в Каире должны были состояться переговоры о возобновлении перемирия, однако Израиль решил их бойкотировать из-за позиции ХАМАС по заложникам

Правительство Израиля отказалось направлять делегацию в Каир для проведения переговоров по прекращению огня в секторе Газа из-за отказа ХАМАС предоставить список оставшихся у боевиков заложников, сообщили The Times of Israel и Ynet со ссылкой на правительственные источники.

«ХАМАС отказывается давать четкие ответы [касаемо заложников], и поэтому нет никаких оснований отправлять израильскую делегацию», сообщил Ynet один из источников.

По данным The Times of Israel, ХАММАС также не предоставил списка палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Согласно условиям, Израиль должен передать их в рамках сделки. Израильская сторона должна была получить списки 24–25 января.

Сегодня, 3 марта, делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Представитель палестинского движения ранее сообщил AFP, что если Израиль примет требования группировки, то соглашение о прекращении огня будет достигнуто в течение одних-двух суток.

Последнее временное перемирие действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023 года. За это время стороны обменяли более 100 израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных, в основном это были женщины и дети.

ХАМАС заявил о возможном достижении перемирия с Израилем в течение суток
Политика
Фото:Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

В конце февраля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что соглашение о перемирии будет достигнуто «в ближайшие дни». Он отказался раскрыть подробности соглашения, но отметил, что переговорщики с обеих сторон уже согласились с его «базовыми контурами». О том, что прекращение огня в Газе наступит через «нескольких дней», сообщили и власти Египта.

Накануне высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что израильская сторона «в основном приняла» предложение о шестинедельном перемирии с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. CNN тогда сообщал, что в течение этих шести недель должен был разработан второй этап, «чтобы построить что-то более прочное».

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее сегодня заявил, что израильская армия не закончит войну, пока полностью не уничтожит ХАМАС. «Террористам некому помогать. Только мы решаем, о чем мы позаботимся в первую очередь, а о чем во вторую <...> Мы не закончим эту войну, не уничтожив ХАМАС. Такой ситуации не будет. Не будет ХАМАС как правящей организации. На это потребуется время», — сказал он.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире
Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать

Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль бойкот переговоры прекращение огня ХАМАС сектор Газа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Часть регионов Германии выступили за обязательную работу для беженцев Политика, 22:27
Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире Политика, 22:13
Мэр Ростова-на-Дону предложил жительнице обрушившегося дома взять кредит Общество, 22:10
В Ингушетии завели дело из-за посягательства на силовиков после КТО Общество, 21:41
Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен Бизнес, 21:37
Швейцарцы отказались повышать пенсионный возраст и одобрили 13-ю пенсию Политика, 21:32
Independent рассказала о всплеске антисемитизма в Великобритании Политика, 21:32
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
В Казани завершились Игры будущего Общество, 21:10
СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Торпедо» на 33-й минуте овертайма Спорт, 21:10
Валиева назвала момент, когда сдалась на Олимпиаде Спорт, 21:09
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 20:52
МИД Судана опроверг публикацию WSJ о запросе Ирана на строительство базы Политика, 20:42
Bild связал успехи российской армии с применением авиабомб ФАБ-500 Политика, 20:39
Фоден принес «Манчестер Сити» волевую победу над «Манчестер Юнайтед» Спорт, 20:31