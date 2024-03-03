Израиль бойкотировал переговоры о прекращении огня с ХАМАС в Каире
Правительство Израиля отказалось направлять делегацию в Каир для проведения переговоров по прекращению огня в секторе Газа из-за отказа ХАМАС предоставить список оставшихся у боевиков заложников, сообщили The Times of Israel и Ynet со ссылкой на правительственные источники.
«ХАМАС отказывается давать четкие ответы [касаемо заложников], и поэтому нет никаких оснований отправлять израильскую делегацию», сообщил Ynet один из источников.
По данным The Times of Israel, ХАММАС также не предоставил списка палестинцев, которые содержатся в израильских тюрьмах. Согласно условиям, Израиль должен передать их в рамках сделки. Израильская сторона должна была получить списки 24–25 января.
Сегодня, 3 марта, делегации ХАМАС, Катара и США прибыли в Каир для возобновления переговоров о прекращении огня в секторе Газа. Представитель палестинского движения ранее сообщил AFP, что если Израиль примет требования группировки, то соглашение о прекращении огня будет достигнуто в течение одних-двух суток.
Последнее временное перемирие действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023 года. За это время стороны обменяли более 100 израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных, в основном это были женщины и дети.
В конце февраля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что соглашение о перемирии будет достигнуто «в ближайшие дни». Он отказался раскрыть подробности соглашения, но отметил, что переговорщики с обеих сторон уже согласились с его «базовыми контурами». О том, что прекращение огня в Газе наступит через «нескольких дней», сообщили и власти Египта.
Накануне высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что израильская сторона «в основном приняла» предложение о шестинедельном перемирии с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. CNN тогда сообщал, что в течение этих шести недель должен был разработан второй этап, «чтобы построить что-то более прочное».
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее сегодня заявил, что израильская армия не закончит войну, пока полностью не уничтожит ХАМАС. «Террористам некому помогать. Только мы решаем, о чем мы позаботимся в первую очередь, а о чем во вторую <...> Мы не закончим эту войну, не уничтожив ХАМАС. Такой ситуации не будет. Не будет ХАМАС как правящей организации. На это потребуется время», — сказал он.
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