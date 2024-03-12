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Война санкций ,  
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В Литве впервые задержали машину с российскими номерами

Таможня Литвы: задержан автомобиль Audi Q7 с российскими номерами
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Война санкций
В Литве вечером 11 марта задержали машину с российскими номерами при попытке выезда в Белоруссию, сообщила таможня. На водителя составили административный протокол, он не является владельцем авто. Машину могут конфисковать
Фото: Lietuvos Respublikos Muitinės
Фото: Lietuvos Respublikos Muitinės

Вечером 11 марта на литовском погранпункте Медининкай при попытке выехать в Белоруссию был задержан автомобиль Audi Q7 с российскими номерами, сообщила таможня Литвы.

За рулем находился гражданин Молдавии, однако по документам машина принадлежит гражданке России, рассказали в ведомстве. Водителю объяснили, что машины с российской регистрацией с 11 марта в Литве подлежат конфискации, исключение составляет только транзит в Калининградскую область или из нее — в таком случае автомобиль может находиться в Литве не более 24 часов, а его владелец должен быть в авто.

За нарушения предусмотрен штраф и возможная конфискация транспортного средства.

«На водителя Audi Q7, который утверждал, что ничего не знал о введенных ограничениях, был составлен протокол об административном правонарушении. Машина стоимостью €41 690 задержана», — говорится в публикации.

В Литве приступили к конфискации автомобилей с российскими номерами
Политика
Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

В начале марта Вильнюс предупредил, что с 11 марта с Литве начнут конфисковать машины с российскими номерами, призвав либо перерегистрировать их, либо выехать из страны. Эти меры литовские власти объясняли реализацией санкций ЕС в отношении России. Согласно разъяснениям Еврокомиссии, въезд в страны Евросоюза на пассажирских автомобилях с российскими номерами приравнен к запрещенному импорту.

МИД России обещал ответить на конфискации машин с российскими номерами в Литве, расценив такие меры как «грубейший акт грабежа на государственном уровне».

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Схожие меры с 14 февраля действуют в Латвии. В Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии также действует запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.

В Литве впервые задержали машину с российскими номерами
В Литве впервые задержали машину с российскими номерами

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
конфискация Литва таможня автомобильный номер санкции
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