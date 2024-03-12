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Война санкций ,  
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МИД объявил демарш послу Швейцарии из-за инициативы по российским активам

МИД вызвал посла Швейцарии и предупредил об ответе на изъятие активов России
Сюжет
Война санкций
Парламент Швейцарии выступил за разработку механизма использования российских активов для выплат Украине «в качестве репараций». МИД счел, что это будет «воровством», и предупредил Берн о неизбежном ответе со стороны Москвы
Кристина Марти Ланг
Кристина Марти Ланг (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

В МИД России вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и выразили ей протест из-за решения швейцарского парламента инициировать разработку юридического механизма, который может позволить конфисковать замороженные российские активы и использовать их для помощи Киеву, говорится в сообщении министерства.

«Акцентировано, что российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета», — заявили в МИДе.

Там добавили, что «любое посягательство» на российскую государственную собственность будет являться «воровством», при практической реализации этого ответ Москвы на действия Берна будет неизбежным.

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В начале марта швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство страны использовало замороженные средства российского ЦБ для восстановления Украины. Идею поддержали 21 голосом против 19.

В декабре 2022 года Государственный секретариат экономики страны (SECO) сообщил, что российские финансовые активы, замороженные в Швейцарии (которая не входит в ЕС), составляли на конец ноября 7,5 млрд швейцарских франков ($8,51 млрд по текущему курсу), к которым добавлено 15 объектов недвижимости.

В документе, принятом парламентариями, отмечалось, что замороженные в рамках санкций активы «должны быть выплачены Украине в качестве репараций».

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Российские власти неоднократно называли санкции западных стран незаконными, а потенциальное изъятие заблокированных активов — «воровством». Глава Минфина Антон Силуанов обещал, что в случае конфискации российских активов Москва ответит симметрично.

В 2023 году министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что страна находится под международным давлением на фоне обсуждения на Западе конфискации российских активов. Берн не может «просто забрать деньги», по действующему швейцарскому законодательству это невозможно, подчеркивал министр.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
российские активы санкции Швейцария конфискация репарации Военная операция на Украине
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