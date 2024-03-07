Сенат Швейцарии проголосовал за передачу Киеву активов России

Верхняя палата швейцарского парламента проголосовала за передачу Украине замороженных активов ЦБ России. Ранее Швейцария заявляла, что заморозила российские активы на сумму примерно $8,5 млрд

Вид на здание Центрального Банка России (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Швейцарские сенаторы проголосовали за то, чтобы правительство Швейцарии использовало замороженные средства российского Центрального банка для восстановления Украины, сообщило агентство AFP.

Верхняя палата парламента страны (Совет кантонов) 21 голосом против 19 проголосовала за предложение, которое было поддержано правительством, при трех воздержавшихся. Национальный совет (нижняя палата) приняла аналогичное решение еще в 2023 году.

«Активы российского государства и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций», — сказано в документе.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассиса, который участвовал в дебатах, заявил, что сенаторы призывают правительство принять меры по разработке необходимых правовых основ для реализации решения. «Проводятся международные дискуссии относительно механизмов компенсации, и Швейцария участвует в них», — сообщил он.

Агентство сообщило, что сенаторы обсуждали толкование международного права в этом вопросе, и дискутировали по поводу репутационных рисков для Швейцарии в случае конфискации.

ЕС, страны G7 и Австралия заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Две трети из них заморозил Евросоюз. Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear, на которых она по итогам 2023 года заработала около €4,4 млрд (операционные доходы от инвестирования замороженных активов). В декабре 2022 года Государственный секретариат экономики страны (SECO) сообщил, что частные финансовые российские активы, замороженные в Швейцарии (которая не входит в ЕС), составляли на конец ноября 7,5 млрд швейцарских франков ($8,51 млрд по текущему курсу), к которым добавлено 15 объектов недвижимости.

Москва называла незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом с передачей их Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре назвал «нонсенсом» утверждения, что для «продолжения этого беззакония» есть юридические основания.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами в западных странах получат симметричный ответ.