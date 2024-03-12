Разведка США предупредила о риске конфликта между Китаем и Индией

Отсутствие общепризнанной границы в Гималаях может привести к новым стычкам между военными Китая и Индии в 2024 году, предупреждает разведка США. Эскалация может привести к опасным просчетам и полномасштабному конфликту

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Сохраняющийся спор из-за пограничных территорий в Южном Тибете создает напряженность в отношениях между Китаем и Индией и может спровоцировать вооруженный конфликт между двумя державами, говорится в ежегодном докладе разведки США с оценкой угроз безопасности. Документ опубликован на сайте ведомства.

У Китая и Индии нет общепризнанной государственной границы в Гималаях. Территории двух стран разграничены специальной линией фактического контроля (Line of Actual Control, LAC), установленной после китайско-индийской войны в 1962 году. Однако стороны по-прежнему сохраняют взаимные территориальные претензии на две спорные территории — Аруначал-Прадеш в восточном секторе общей границы и Аксайчин в западном секторе.

В июне 2020 года между вооруженными силами двух стран вспыхнул самый крупный в современной истории конфликт. В ходе столкновения в долине реки Галван погибли 20 индийских военных — впервые за 45 лет. Нью-Дели сообщал и о потерях с китайской стороны, не уточняя цифр. В КНР их не подтвердили.

«Хотя с 2020 года между двумя странами не было значительных трансграничных боестолкновений, они сохраняют крупные группировки войск, а спорадические стычки между противоборствующими силами чреваты просчетом и перерастанием в вооруженный конфликт», — говорится в докладе американской разведки.

В декабре 2022 года отношения между Китаем и Индией обострились в очередной раз, когда военные двух стран столкнулись вдоль LAC в округе Таванг в индийском штате Аруначал-Прадеш. Несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения, после чего и индийские, и китайские силы были отведены. На полях саммита БРИКС в августе 2023 года китайский лидер Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди «активировать усилия» по деэскалации конфликта на границе стран.

В марте 2024 года Bloomberg сообщил, что Индия перенаправила около 10 тыс. военнослужащих, ранее охранявших западную границу страны, в спорные районы Гималаев. До этого контингент будет подчиняться недавно созданному новому командованию, там уже находились 9 тыс. военных. МИД КНР в ответ подчеркнул, что «увеличение военного присутствия Индии в приграничных районах не способствует успокоению ситуации».

9 марта индийский премьер посетил Аруначал-Прадеш и принял участие в торжественном открытии нового туннеля, который значительно облегчит доступ индийских вооруженных сил к спорным территориям. Пекин раскритиковал и этот шаг, предупредив о дальнейшим осложнении ситуации на границе. МИД Индии в ответ заявил, что возражения Пекина «не изменят реальности того, что штат Аруначал-Прадеш был, есть и всегда будет неотъемлемой и неотчуждаемой частью Индии».