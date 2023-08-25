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Саммит БРИКС ,  
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Си Цзиньпин предложил Моди деэскалацию на границе

На саммите БРИКС Си Цзиньпин предложил Моди деэскалацию конфликта на границе
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Саммит БРИКС
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Jade Gao / Getty Images)

На полях саммита БРИКС китайский лидер Си Цзиньпин предложил премьер-министру Индии Нарендре Моди «активировать усилия» по деэскалации конфликта на границе стран, сообщает CNN.

МИД Китая заявил, что лидеры стран «провели откровенный и углубленный обмен мнениями по текущим китайско-индийским отношениям». Как говорится в заявлении индийского МИДа, «стороны провели позитивное, конструктивное и углубленное обсуждение решения вопросов» границы.

Общепризнанной границы между Индией и Китаем в Гималаях нет. Линия фактического контроля протяженностью более 4 тыс. км была утверждена после пограничной войны между двумя странами в 1962 году. Пекин и Нью-Дели продолжают оспаривать эти территории.

Один из последних конфликтов произошел в июне 2020 года. Тогда в результате столкновений на границе погибли 20 индийских военных. Нью-Дели сообщал и о потерях с китайской стороны, не уточняя цифр. Причиной инцидента индийские власти называли нарушение Китаем статус-кво. В январе Reuters писал о рисках нового конфликта на границе Индии и Китая.

Теги
Си Цзиньпин Нарендра Моди Индия Китай граница
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