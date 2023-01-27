Reuters: полиция предупредила о возможном обострении конфликта между Индией и Китаем

Reuters сообщил о риске нового конфликта Индии и Китая в приграничье

Фото: Danish Ismail / Reuters

Оценка безопасности, которую провела индийская полиция в гималайском регионе Ладакх, показала возможность возникновения новых столкновений между Индией и Китаем, пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальный исследовательский документ полиции Ладакха.

Согласно исследованию, Китай наращивает военную инфраструктуру в регионе. «Учитывая внутреннее принуждение <...> в Китае и их экономические интересы в регионе, Народно-освободительная армия Китая продолжит наращивать свою военную инфраструктуру <...>», — приводит агентство цитату из документа.

Конфликт Индии и Китая связан с демаркацией приграничных территорий, которые Индия и Китай оспаривают в Южном Тибете. Индийские претензии касаются региона Аксайчин, который является частью Тибетского нагорья и находится под контролем Пекина, китайские — территории Аруначал-Прадеш, контролируемой Нью-Дели.

Первый вооруженный конфликт в приграничной зоне возник в 1962 году и продлился около месяца. Китай на время занял Таванг, но позже отступил. Было заключено перемирие.

Последнее столкновение между военными Индии и Китая произошло в декабре 2022 года вдоль линии фактического контроля в округе Таванг на западе индийского штата Аруначал-Прадеш, писала India Today. По данным источников агентства ANI, несколько военнослужащих с обеих сторон получили легкие ранения. И индийские, и китайские силы после этого были отведены от границы.