Губернатор предупредил о работе ПВО в Курске

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В небе над Курском продолжает работу система ПВО. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Прошу сохранять спокойствие», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ночью в Курской области объявили ракетную опасность. Чуть позже Старовойт сообщил, что в Курске работает система ПВО. Затем губернатор рассказал, что средства ПВО сбили один беспилотник в небе над Фатежским районом.

Около 3:57 были уничтожены еще два дрона, над Фатежским и Золотухинским районами. Примерно через час еще три беспилотника сбили над Курским, Солнцевским и Поныровским районами.

Минобороны России отчиталось, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в семи регионах России. Так, над Московской областью сбили два дрона, над Ленинградской — один, над Белгородской — семь, над Курской — 11, над Брянской — один, над Тульской — один, над Орловской — два.