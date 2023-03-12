Верховная рада рассмотрит рекордное увеличение военного бюджета Украины

Украина повысит запланированные в бюджете военные расходы на рекордную сумму — полтриллиона гривен, анонсировал нардеп Железняк. Первоначально планировалось потратить на оборону 1,14 трлн грн

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Верховная рада рассмотрит предложение увеличить военный бюджет для этого года на 500 млрд грн — больше $13,5 млрд, сообщил в телеграм-канале народный депутат от фракции «Голос», первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«Это самое большое увеличение бюджета в истории Украины. Изменения планируются уже в этом месяце», — написал он.

Первоначально бюджет Украины на текущий год составлял 2,514 трлн грн (против 2,206 трлн грн за прошлый). Запланированные в бюджете расходы выросли с 1,5 трлн грн в 2022-м до 2,6 трлн в 2023-м — рекордный рост на 73%. Основные траты (43% или 18,2% от ВВП) планировалось в текущем году направить на оборону и безопасность — 1,141 трлн грн, указывала Liga.net

В конце февраля Верховная рада одобрила первые поправки в госбюджет, увеличив расходы на 5,5 млрд грн. В бюджетном комитете тогда пояснили, что таким образом было получено финансирование для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления, писала «Экономическая правда».

В середине февраля в Пентагоне предупредили, что будут вынуждены пересмотреть уровень военных расходов вместе с военной теорией последних лет в связи с российско-украинским конфликтом. «Мы пересматриваем наши собственные запасы и планы, чтобы убедиться, что мы все делали правильно», — рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, отметив, что ведомство определит «истинные потребности».

Министр финансов России Антон Силуанов в мае прошлого года говорил, что военная операция на Украине требует огромных финансовых ресурсов. «Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн руб. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — пояснил он. Силуанов уточнил позднее, что расходы на оборону в 2022 году, по оценке Минфина на 1 сентября, составят 4,68 трлн руб.