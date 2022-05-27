Силуанов заявил, что спецоперация на Украине требует «огромных ресурсов»

На спецоперацию нужны огромные ресурсы, заявил Силуанов. По данным Минфина, в апреле 2022 года расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составили около 627 млрд руб. по сравнению с 246 млрд за такой же период годом ранее

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Военная спецоперация на Украине требует огромных финансовых ресурсов, заявил министр финансов России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете. Он напомнил, что в этом году отменили бюджетное правило: теперь дополнительные нефтегазовые доходы направляются на обязательства перед гражданами и приоритетные мероприятия.

«На пенсионное обеспечение огромные средства — 600 млрд [руб.] в этом году, в следующем году 1 трлн [руб.], в последующем такие же объемы. Деньги на проведение спецоперации, огромные ресурсы тоже нужны. Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн руб. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. По данным Минфина, в апреле 2022 года расходы бюджета по разделу «Национальная оборона» составили около 627 млрд руб. Это почти в три раза больше, чем за аналогичный период годом ранее: в апреле 2021 года траты равнялись 246 млрд руб.

Как сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров, добровольцы в республике получают единоразовую выплату 300 тыс. руб., а затем посуточный оклад. Такие же условия и в Курской области, узнал корреспондент РБК.

Посуточный оклад от Минобороны для добровольцев, как говорил Кадыров, составляет $53.

Поскольку «доллар скукоживается, а рубль укрепляется», президент России Владимир Путин накануне поручил увеличить выплаты участникам спецоперации.

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Семьям военных, которые погибли в спецоперации, положены выплата 5 млн руб., а также предусмотренное законом страховое обеспечение и единовременные пособия на 7,4 млн руб., говорил президент. Для раненых выплата составит 3 млн руб., еще столько же им полагается, если они будут признаны негодными к военной службе.