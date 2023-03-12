В Пекине завершится съезд национального парламента. Главное

Всекитайское собрание народных представителей, работавшее неделю, переизбрало Си Цзиньпина на третий срок, обновило правительство и одобрило ряд решений в области экономики и работы госаппарата

Си Цзиньпин (в центре) (Фото: Greg Baker / Reuters)

В Пекине 13 марта выступлением председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина завершится ежегодное заседание Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), начавшееся 5 марта. Почти одновременно с форумом ВСНП, с 4 по 11 марта, в Пекине также проходило заседание Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК). Парное заседание этих двух органов известно в Китае как «две сессии» и является одним из важнейших событий политического календаря страны.

В сессии ВСНП — высшего законодательного органа Китая, в который входят депутаты — представители всех административно-территориальных единиц страны, приняли участие 2977 депутатов. В рамках консультативного совета работали 2172 депутата. Депутаты ВСНП одобрили несколько ключевых решений.

Третий срок Си

Одним из главных решений ВСНП стало утверждение высшего руководства Китая. Основная интрига была решена еще в 2018 году, когда на сессии ВСНП была принята поправка в Конституцию, отменившая норму об ограничении пребывания на должности председателя страны одного лица двумя пятилетними сроками. Это открыло возможность для занимающего должность с 2012 года Си Цзиньпина быть утвержденным в третий раз подряд. После того как осенью на съезде Компартии Китая он был переизбран генеральным секретарем ее Центрального комитета, все сомнения в том, что и председателем КНР он будет переизбран, отпали. В пятницу, 10 марта, все 2977 депутатов проголосовали за его утверждение. Поправка, ограничивавшая работу председателя двумя сроками, действовала с 1982 года. Одним из первых телеграмму «дорогому другу» с «сердечными поздравлениями» направил президент России Владимир Путин.

«Под руководством Си вторая по величине экономика мира идет по модели модернизации, которой раньше не было», — сообщило государственное китайское агентство Xinhua в день переизбрания председателя. За последнее десятилетие ВВП Китая вырос до 121 трлн юаней (около $17,37 трлн) с 53,9 трлн юаней в 2012 году; на китайскую экономику за последние десять лет приходится более 18% мировой экономики, а ее вклад в мировой экономический рост составляет в среднем более 30%. Страна искоренила абсолютную бедность и построила крупнейшие в мире системы образования, социального обеспечения и здравоохранения, перечислило агентство достижения эпохи Си.

Си также был переизбран председателем Центрального военного совета.

Новые лица в руководстве

Заместителем Си Цзиньпина в пятницу также единогласно был утвержден бывший первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн. До того как ротации в китайском руководстве были изменены, на этот пост было принято назначать того, кто стал бы преемником председателя. Сам Си Цзиньпин был заместителем председателя во второй срок Ху Цзиньтао (с 2008 по 2013 год). Назначение 68-летнего Хань Чжэня превращает пост заместителя в «почетный предпенсионный», отмечает в телеграм-канале эксперт Иван Зуенко. Новый зампредседателя значительную часть своей карьеры провел в Шанхае, как и многие другие кандидаты, одобренные закрывающейся сессией ВСНП. Некоторые успели поработать там с Си, когда тот в 2007 году в течение восьми месяцев занимал должность секретаря парткома Шанхая.

В субботу ВСНП утвердило нового премьера Государственного совета (правительства). Им стал 63-летний Ли Цян, с 2017 года руководивший Шанхайским горкомом КПК. На посту главы правительства он сменил Ли Кэцяна, который руководил кабинетом с 2013 года. Новый премьер — близкий к Си человек, уроженец провинции Чжэцзян, где проработал на разных постах около 30 лет. Он считается одним из доверенных протеже Си Цзиньпина и членом «чжэцзянской армии» Си, как характеризовало его издание «Коммерсантъ». Еще в 2015 году он сопровождал Си во время его государственного визита в США. Быстрое продвижение по карьерной лестнице ознаменовалось назначением Ли в 2016 году главой провинции Цзянсу, а уже через 15 месяцев — главой горкома Шанхая.

В воскресенье делегаты ВСНП одобрили также замену всех четырех заместителей премьера. Первым заместителем Ли Цяна был утвержден Дин Сюэсян. Он родился в провинции Цзянсу, но карьера его началась в Шанхае, в Исследовательском институте материалов, где за 17 лет он прошел путь от научного сотрудника до заместителя секретаря парткома, сообщает ТАСС. В 2007 году, когда Си возглавил Шанхайский партком, Дин стал главой его секретариата. После отъезда Си в Пекин Дин остался в Шанхае, но в 2013 году перебрался в Пекин, где занял должность заместителя начальника секретариата ЦК КПК и начал выполнять функции главы администрации Си Цзиньпина, пробыв на этой должности бессменно почти десять лет.

60-летний Дин называется иностранными экспертами и СМИ возможным преемником Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Японская Nikkei называет его самым близким подчиненным Си, а The Washington Post — главным проводником решений Си.

Вице-премьером, отвечающим за экономику, стал Хэ Лифэн. С нынешним председателем КНР Хэ познакомился в городе Сямэнь в 1985 году: Си занимал должность заместителя мэра, а Хэ был назначен заместителем главы финансового управления Сямэня (провинция Фуцзян). Занимая различные должности, они проработали в провинции Фуцзянь около 15 лет. C 2009 по 2014 год Хэ Лифэн работал в городе центрального подчинения КНР Тяньцзинь, где был заместителем секретаря городского парткома, секретарем парткома портового промышленного района Биньхай, а также председателем народного политического консультативного совета Тяньцзиня. Он инициировал ряд крупных инфраструктурных проектов в Тяньцзине, в том числе строительство нового бизнес-района. В 2014 году Хэ был назначен заместителем главы Государственного комитета по развитию и реформе КНР, а в 2017 году возглавил это ведомство. Эта структура, указывает ТАСС, выполняет функции суперминистерства и занимается экономическим планированием, разрабатывает программы пятилеток и фактически курирует весь экономический блок Госсовета КНР. На должность вице-премьера Хэ пришел с поста заместителя председателя ВК НПКСК.

Министром национальной обороны Китая стал 65-летний генерал Ли Шанфу, с 2018 года находящийся под так называемыми вторичными санкциями США, сообщает Bloomberg. Они были введены после покупки у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. Ли Шанфу сменил Вэй Фэнхэ.

Ветераны на финансах

Незадолго до съезда агентство Reuters указывало, что на нем также может быть принято решение о смене председателя Народного банка Китая (центробанк страны). Однако этого не произошло — в воскресенье в этой должности был переутвержден И Ган, а министром финансов остался Лю Кунь. Как пишет South China Morning Post, «сохранение двух высокопоставленных чиновников, оба старше пенсионного возраста (60 лет. — РБК) и больше не являются членами элитного Центрального комитета Коммунистической партии, предполагает новую политическую логику, когда полномочия по принятию решений переходят к партийному аппарату».

Переутверждение И Гана и других удивило аналитиков, ожидавших более масштабных перестановок, пишет Bloomberg. Многие предсказывали, что чиновников с международным опытом, таких как И, заменят люди, имеющие более тесные личные связи с Си, но менее знакомые глобальным инвесторам, указывает агентство. Сохранение части существующей экономической команды обеспечивает преемственность, поскольку Пекин создает новый мощный орган финансового регулирования — Национальное управление финансового надзора — и сталкивается с более враждебной геополитической средой, пишет Bloomberg.

В начале съезда премьер Ли Кэцян сказал делегатам, что на 2023 год Китай ставит целью рост ВВП на 5%. Заявленная цель — на нижней границе рыночных ожиданий, отмечает SCMP. Но в прошлом году рост составил 3% при прогнозе, что ВВП вырастет примерно на 5,5%.

Научное и военное развитие

В первой половине съезда делегаты заслушали предложения по реорганизации государственного аппарата, в частности Министерства науки и технологий КНР. Цель реорганизации — более быстрыми темпами достичь научно-технической самостоятельности. Согласно плану реструктурированное ведомство будет играть более значительную роль в усовершенствовании новой системы мобилизации всей страны для достижения технологических прорывов, оптимизации научно-технологических инноваций, содействии применению научно-технических достижений, а также координации науки и техники с социально-экономическим развитием. Должно быть увеличено финансирование науки на 2%, до $47,5 млрд.

Технологическое развитие позволит увеличить военную мощь страны, сказал на одном из заседаний ВСНП Си Цзиньпин. Он призвал Китай нарастить военную мощь при помощи технологических инноваций и улучшенной координации оборонной индустрии с прочей экономикой страны, передал Bloomberg.

Си подчеркнул, что Китаю нужно активизировать меры по достижению независимости в сфере высоких технологий, в частности в области полупроводников, и заявил о необходимости укреплять устойчивость цепочек поставок продукции.

Ранее на этой неделе стало известно, что согласно проекту бюджета КНР на текущий год расходы Китая на оборону в 2023 году планируется увеличить на 7,2%, до 1553,7 млрд юаней ($225 млрд). Утвердят проект бюджета делегаты в понедельник.