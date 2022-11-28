Насколько нынешние протесты в Китае угрожают власти Си и Компартии

В Китае прошли акции протеста против политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Опрошенные РБК эксперты убеждены, что они могут побудить власти пересмотреть концепцию тотального локдауна к весне следующего года

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Насколько массовыми были протесты в Китае

28 ноября в Китае был зафиксирован очередной максимум по числу новых заражений коронавирусом — положительный результат диагностирован более чем у 40 тыс. человек. Этот показатель растет уже пятый день подряд. При этом в воскресенье тысячи китайцев вышли на улицы крупных городов, чтобы выразить свое несогласие с проводимой Пекином политикой «нулевой терпимости» к COVID-19, согласно которой целые города в случае обострения ситуации могут оказаться в жесткой изоляции. Так, когда в апреле 2022 года в Шанхае заболеваемость составила около 30 тыс. новых случаев в сутки, в 25-миллионном городе на два месяца был введен локдаун. В настоящий момент в крупных городах Китая, включая Пекин, Чэнду и Шанхай, действуют частичные локдауны (в частности, в китайской столице школы переведены на удаленный режим работы), усилены требования к тестированию на коронавирус.

Непосредственным поводом для протестов стала гибель десяти человек в результате случившегося в ночь на пятницу пожара в жилом секторе города Урумчи, около 4 млн жителей которого находятся в одном из самых затяжных локдаунов в Китае — им запрещено покидать свои дома в течение ста дней. Предположительно, причиной трагедии могло стать то обстоятельство, что выход из охваченного огнем жилого дома был заблокирован, что подтверждается распространяемыми в соцсетях видеороликами. При этом местные власти отрицают связь мер по борьбе с коронавирусом с гибелью людей.

Как бы то ни было, на следующий день в Урумчи начались уличные акции против локдауна. На распространенных видеороликах можно видеть, как сотни людей скандируют «Свобода!» и «Конец локдауну!». Уже к выходным протесты охватили и другие мегаполисы, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Ухань. Телеканал CNN сообщал о подтвержденных случаях протестов в 16 городах, агентство Assosiated Press — как минимум о восьми. При этом в Шанхае, по информации агентства, полиция несколько раз при помощи спецсредств разгоняла демонстрантов, а также проводила задержания. В операции были задействованы порядка 300 сотрудников правоохранительных органов. Среди протестующих были те, кто призывал не только к ослаблению антиковидных мер и отмене ПЦР-тестирования, но и к отставке председателя КНР Си Цзиньпина. В Пекине порядка двухсот человек вышли на улицы с чистыми белыми листами бумаги формата А4, намекая на цензуру в стране. Также сообщалось о протестных акциях более чем в 50 университетах. К утру понедельника в городах, где прошли протесты, были возведены защитные ограждения.

По оценке зарубежных СМИ, имеющих собственных корреспондентов в Китае, эти протесты стали самыми масштабными за десятилетний срок правления Си Цзиньпина. При этом государственные китайские СМИ не сообщали о протестах, а видеозаписи с демонстраций блокировались в китайском сегменте интернета, что затрудняло верификацию информации. Агентство Bloomberg посчитало прошедшие в Китае протесты «самой большой угрозой» Коммунистической партии Китая за 30 лет, прошедших после событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году.

Эксперты сходятся во мнении, что политика «нулевой терпимости» в начале пандемии была эффективной и помогла остановить разрастание локальных вспышек заболевания и существенно снизить вызываемую им смертность, но крайне строгие меры, которые до сих пор действуют в стране, оказывают негативное влияние на национальную экономику. За счет низкого уровня инфицирования население страны не выработало коллективного иммунитета к коронавирусу, при том что используемые в стране вакцины местного производства менее эффективны, чем зарубежные препараты, что повышает риск новых вспышек заболевания при отказе от ограничительных мер.

Изменит ли Пекин стратегию борьбы с коронавирусом

Директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов в разговоре с РБК выделил несколько моментов, отличающих нынешние протесты, которые «уже сейчас имеют политические последствия». «Впервые за многие годы китайские граждане вышли именно с политическими лозунгами, в том числе против Си Цзиньпина. Это необычное явление, как и то, что протесты прошли практически по всему Китаю, хотя и были локализованы в двух-трех провинциях. Мы видим, что социальные сети вспыхнули. Третий момент — власти крайне резко одернули всех, кто этим занимается, и сказали, что речь идет о нарушении партийного единства. То есть речь идет о том, что партийные организации недосмотрели в плане воспитания населения», — пояснил Маслов.

Антиковидные протесты могут привести к корректировке планов по борьбе с пандемией, так как властям придется учитывать нежелание общества дальше терпеть действующие ограничения, но они не ослабят и не дестабилизируют власть Компартии Китая, уверен директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Они не имеют достаточно широкой базы и, судя по той информации, которая у нас есть, не имеют единого центра координации и единой программы», — сказал он РБК.

Сам факт протестов для Китая не является чем-то новым, подчеркивает Кашин. В стране то и дело вспыхивают протестные акции, главным образом экономического характера либо связанные с конкретными случаями злоупотреблений властей или компаний, продолжил Кашин. Эти акции не являются проблемой до тех пор, пока они остаются разрозненными и не координируются из одного центра. Большинство текущих протестов направлены на одно — снятие коронавирусных ограничений, которые воспринимаются китайским обществом как абсурдные. «В некоторых случаях участники акций действительно что-то выкрикивают в адрес Си Цзиньпина и Коммунистической партии, но это скорее исключение, чем правило. Иногда люди, чтобы подчеркнуть свою лояльность существующей системе, могут, протестуя, петь «Интернационал» или размахивать красным флагом. То, что в одном или двух местах были антикоммунистические транспаранты, еще не делает весь массовый протест политическим», — сказал Кашин.

Он добавил, что перспектива смягчения политики «нулевой терпимости» вырисовывалась по итогам октябрьского съезда КПК. «Были ожидания и были заявления, свидетельствующие о намерении властей поэтапно смягчать ограничения. Но потом началась новая волна заболеваемости, которая создала дилемму: продолжать ориентироваться на медицинскую ситуацию или ориентироваться на политическую и экономическую ситуацию. Я думаю, что произошедшие протесты — это аргумент в пользу того, чтобы больше принимать во внимание политику. Стала ясна степень усталости общества», — говорит Кашин.

По его прогнозу, Пекин начнет поэтапно снимать коронавирусные ограничения, но это произойдет не в ближайшее время, и процесс будет очень постепенным по причинам как медицинского, так и политического характера. «Слишком резкое снятие ограничений может быть воспринято как демонстрация слабости. Я думаю, начнется поэтапный процесс, который, скорее всего, растянется на несколько месяцев и приведет к серьезному смягчению ограничений к очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте следующего года», — заключил эксперт.