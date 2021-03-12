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YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

Фильм содержит материалы, «которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей», говорится в предупреждении YouTube. Автор фильма Андрей Кондрашов связал ограничение с приближением годовщины присоединения Крыма
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Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (справа) и создатель фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев (справа) и создатель фильма «Крым. Путь на Родину» Андрей Кондрашов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей», — говорится в предупреждении.

Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.

Комментируя ограничение, автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что в день годовщины вхождения Крыма в состав России наблюдается всплеск числа просмотров фильма. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что в сентябре 2020 года YouTube также ограничивал доступ к фильму «Беслан» Александра Рогаткина. По словам Кондрашова, это произошло, несмотря на то что фильм «полностью повторяет кадры», которые опубликовали шесть телекомпаний, в основном западных. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор <...> Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами или вот теми мерами, которые были введены в адрес Twitter», — заявил он.

РБК направил запрос в Google.

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Фото:Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

«Крым. Путь на Родину» — российский документальный фильм 2015 года. Как указано в его титрах, он рассказывает «о событиях 2014 года», а «в реконструкции хроникальных сцен снимались реальные участники происходившего». Одним из участником фильма стал президент Владимир Путин, который в подробном интервью рассказал, как происходило присоединение Крыма к России.

В сентябре 2020 года YouTube ввел возрастное ограничение на просмотр фильма о трагедии в Беслане. Компания Google, владеющая сервисом, объяснила решение тем, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Фильм тогда могли посмотреть пользователи старше 18 лет, подтвердившие свое согласие. Роскомнадзор назвал действия Google цензурой и дискриминацией и пожаловался на компанию в Генпрокуратуру.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове. Власти Украины и страны Запада не признают результаты голосования и считают произошедшее аннексией. В Москве неоднократно заявляли, что нарушений международных норм при присоединении Крыма не было, а вопрос принадлежности полуострова теперь закрыт.

Автор
Виктория Полякова
При участии
Владислав Скобелев
«Крым. Путь на Родину» YouTube фильм
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