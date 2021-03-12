YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»

Он напомнил, что в сентябре 2020 года YouTube также ограничивал доступ к фильму «Беслан» Александра Рогаткина. По словам Кондрашова, это произошло, несмотря на то что фильм «полностью повторяет кадры», которые опубликовали шесть телекомпаний, в основном западных. «Почему не блокируют эти фильмы? Ответ мы не получили до сих пор <...> Это просто бетонная стена, которую можно пилить только судами и российским законодательством, штрафами или вот теми мерами, которые были введены в адрес Twitter», — заявил он.

РБК направил запрос в Google.

«Крым. Путь на Родину» — российский документальный фильм 2015 года. Как указано в его титрах, он рассказывает «о событиях 2014 года», а «в реконструкции хроникальных сцен снимались реальные участники происходившего». Одним из участником фильма стал президент Владимир Путин, который в подробном интервью рассказал, как происходило присоединение Крыма к России.

В сентябре 2020 года YouTube ввел возрастное ограничение на просмотр фильма о трагедии в Беслане. Компания Google, владеющая сервисом, объяснила решение тем, что на платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости. Фильм тогда могли посмотреть пользователи старше 18 лет, подтвердившие свое согласие. Роскомнадзор назвал действия Google цензурой и дискриминацией и пожаловался на компанию в Генпрокуратуру.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума, проведенного на полуострове. Власти Украины и страны Запада не признают результаты голосования и считают произошедшее аннексией. В Москве неоднократно заявляли, что нарушений международных норм при присоединении Крыма не было, а вопрос принадлежности полуострова теперь закрыт.