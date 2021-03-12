YouTube ограничил доступ к фильму «Крым. Путь на Родину»
Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину».
«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей», — говорится в предупреждении.
Чтобы посмотреть фильм, пользователи должны подтвердить, что ознакомились с этим предупреждением.
Комментируя ограничение, автор фильма, первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов отметил, что в день годовщины вхождения Крыма в состав России наблюдается всплеск числа просмотров фильма. «Не желая того, чтобы правду видело как можно большее количество людей, YouTube со свойственной себе манерой ограничивает право на доступ к информации для российских граждан», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».