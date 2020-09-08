Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане на YouTube

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YouTube ввел возрастные ограничения на документальный фильм Александра Рогаткина «Беслан» из-за сцен насилия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Google.

«Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости», — сообщили в компании. В компании также сказали, что могут оставить видео, но при этом наложить на него возрастные ограничения, это касается репортажей и документальных фильмов.

Как передавал ТАСС, Роскомнадзор назвал ограничения по фильму цензурой, поскольку фильм ранее транслировался в эфире общероссийского телеканала «Россия 1», и направил письмо в Google.

«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации», — говорится в заявлении ведомства.