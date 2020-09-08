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Google объяснил ограничение доступа к фильму о Беслане на YouTube

Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

YouTube ввел возрастные ограничения на документальный фильм Александра Рогаткина «Беслан» из-за сцен насилия. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Google.

«Безопасность зрителей, авторов и партнеров YouTube — наш главный приоритет. На платформе запрещено публиковать контент с изображениями насилия или жестокости», — сообщили в компании. В компании также сказали, что могут оставить видео, но при этом наложить на него возрастные ограничения, это касается репортажей и документальных фильмов.

Как передавал ТАСС, Роскомнадзор назвал ограничения по фильму цензурой, поскольку фильм ранее транслировался в эфире общероссийского телеканала «Россия 1», и направил письмо в Google.

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Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Расценив действия администрации YouTube как акт цензуры, Роскомнадзор потребовал при работе сервисов компании Google на территории Российской Федерации строгого соблюдения законодательства по распространению информации», — говорится в заявлении ведомства.

На данный момент фильм доступен на YouTube-канале «Россия 1» авторизованным пользователям старше 18 лет, которые дают свое согласие на просмотр.

Режиссер фильма Александр Рогаткин сообщил РБК, что пока фильм «заблокирован» только на YouTube-канале «Россия 1», которому принадлежат авторские права. При этом на канале студии режиссера и «России 24» фильм не заблокирован. «Роскомнадзор нас поддержал: они задали Google вопрос об уместности блокировки. Я проконсультируюсь еще с юристами, но, насколько я понимаю, «Россия 1» все, что от них зависело, сделали», — сказал режиссер.

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Фильм вышел на телеканале «Россия 1» 3 сентября. По словам авторов, фильм опирался на 260 томов материалов уголовного дела, а также на свидетельства заложников и спецназовцев.

Трагедия в Беслане произошла 1 сентября 2004 года. Террористы в течение двух с половиной дней удерживали в заминированном здании более 1,1 тыс. заложников — детей, их родителей и сотрудников школы. В результате погибли 333 человека, большинство из них — при штурме.

Теги: Беслан, Google, блокировка, новости
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