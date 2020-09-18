Роскомнадзор пожаловался на Google из-за фильма о Беслане

Александр Рогаткин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Роскомнадзор уведомил Генеральную прокуратуру России о противоправности действий YouTube в отношении фильма Александра Рогаткина о трагедии в Беслане, назвав их «дискриминацией в отношении российских граждан». Об этом РБК сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор проинформировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о противоправности действий компании Google LLC (владеет YouTube) в проявлении акта цензуры на видеохостинге YouTube в отношении фильма «Беслан: Фильм Александра Рогаткина», — говорится в сообщении.

По мнению Роскомнадзора, ограничение доступа к фильму является «дискриминацией» и нарушает конституционное право граждан России на свободный поиск и получение информации.

В самой компании Google LCC объяснили ограничение доступа наличием сцен насилия в фильме. По их словам, на платформе запрещено публиковать контент с изображением насилия или жестокости. При этом в компании подчеркнули, что могут оставить видео, наложив на него возрастные ограничения.

На данный момент фильм доступен на YouTube-канале «Россия 1» авторизованным пользователям старше 18 лет, которые дают свое согласие на просмотр.