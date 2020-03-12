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Поправки в Конституцию ,  
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В Москве купят шарики и стенды для селфи к голосованию по Конституции

Районы центра Москвы объявили тендеры на 13,7 млн руб. для оформления избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию. Их оформят информационными стендами и арками из воздушных шаров
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Управы московских районов разместили первые тендеры на оформление избирательных участков в день голосования по поправкам в Конституцию. Потратить планируется по 50–70 тыс. руб. на участок, свидетельствуют тендеры, объявленные 10 марта управами Центрального административного округа. Стоимость оформления сравнима с той, что была при организации президентских выборов и выборов мэра столицы в 2018 году.

Самый крупный тендер объявила управа Таганского района Москвы: она собирается потратить 2,1 млн руб. К Таганской территориальной избирательной комиссии относятся 35 избирательных участков, то есть один участок должен обойтись управе максимум в 61,4 тыс. руб. Это не самая высокая цена за оформление одного участка. Управа Арбата объявила тендер на 432,6 тыс. руб., в районе шесть избирательных участков. Таким образом, один участок обойдется в среднем в 72,1 тыс. руб.

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В оформление входят информационные стенды, арки из воздушных шаров, навигационные столбики, растяжки над входом на участок, тематические пресс-воллы и таблички и стенды для фотографирования. Как именно должны выглядеть такие таблички, в документации к тендерам не указано.

Кроме оформления участков управы ЦАО объявили совместный тендер на закупку переносных ящиков для голосования. Его стартовая цена — 1,8 млн руб.

РБК направил запрос о тендерах в других округах Москвы в мэрию.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля. Законопроект о поправках в Основной закон президент Владимир Путин внес в Госдуму 20 февраля. 11 марта законопроект в третьем чтении поддержала Дума, а потом Совет Федерации. 12 марта законопроект поддержали более двух третей заксобраний регионов, результаты их голосования рассмотрят в верхней палате 14 марта. Затем его должен подписать президент и проверить на соответствие Конституции Конституционный суд. Поправки вступят в силу по итогам общероссийского голосования, если их поддержит более 50% избирателей.

Автор: Дада Линделл
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Конституция, Москва
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