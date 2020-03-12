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Социологи зафиксировали снижение уровня протестных настроений россиян

Протестная активность россиян снизилась, зафиксировали социологи. Более 70% респондентов считают акции с политическими и экономическими требованиями маловероятными
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как и почему снизилась протестная активность

Специалисты Левада-центра исследовали уровень протестных настроений россиян (результаты опроса есть у РБК). В феврале 2020 года на вопрос «Как вы думаете, насколько возможны сейчас в вашем городе или сельском районе массовые выступления населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав?» утвердительно ответили на 8% меньше респондентов, чем год назад: «вполне возможны» ответили 26% опрошенных, тогда как в феврале 2019 года их было 34%. Число ответивших «маловероятны» выросло с 63 до 70%. 4% респондентов затруднились с ответом.

Стало меньше и россиян, ожидающих протестных акций с политическими требованиями. Если год назад 28% опрошенных на вопрос «Возможны ли в вашем городе выступления протеста с политическими требованиями?» ответили «вполне возможны», то сейчас их число сократилось до 24%. Что такие акции маловероятны, сказали 71% респондентов (в прошлом году их было 68%).

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Количество респондентов, готовых принять участие в акциях, также уменьшилось. Если в феврале прошлого года 26% опрошенных сказали, что готовы участвовать в протестах против падения уровня жизни, то сейчас их оказалось 24%. С политическими требованиями готовы выйти на акции 19% россиян, год назад таких ответов было 20%.

Опрос проводился с 20 по 26 февраля 2020 года, социологи опросили 1614 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах.

Уменьшение желания россиян протестовать происходит на фоне снижения остроты социальных проблем, считает заместитель директора Левада-центра Денис Волков. Количество людей, которые готовы выходить с политическими требованиями, не сильно меняется. Протестная активность 2011–2012 годов вряд ли повторится, делает вывод социолог.

«Обнуление» и нефть

Опрос проводился до выступления Владимира Путина в Госдуме 10 марта, после которого было принято решение, что в пакет поправок к Конституции будет внесено обнуление его президентских сроков и он сможет снова баллотироваться на пост главы государства.

После этого заявки на митинги подавали член Либертарианской партии Михаил Светов и представитель «Открытой России» Татьяна Усманова. Но московские власти запретили из-за коронавируса любые массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек до 10 апреля. В итоге либертарианцы подали заявку на 4,5 тыс. человек.

Социолог Левада-центра Алексей Левинсон не ожидает всплеска протестной активности в связи с внесением поправки, предусматривающей обнуление президентских сроков Путина. «Скорее всего, это будет размытое недовольство той части населения, которая считала, что Путину пора уходить. Для этих людей не будет неожиданностью новость о том, что Путин не уходит. В каком-то смысле они были к этому готовы», — объясняет эксперт. Для остальной части населения эта новость не вызывает такого большого интереса, как в элитах, продолжает он.

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Заместитель руководителя Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что новость об обнулении сроков не особенно повлияет на настроения россиян, она важна для представителей среднего класса мегаполисов. Но стимулом для протестных настроений может стать падение цен на нефть, утверждает эксперт. «Возможный рост цен, связанный с понижением цен на нефть и курса рубля, может коснуться импортных товаров и нанести удар по среднему классу. Вслед за повышением цен на импорт могут вырасти в цене и отечественные товары, а это уже затронет более широкие слои населения. Если такой период затянется, это может повлиять на протестные настроения», — делает вывод Макаркин, замечая, что «кто-то выберет адаптационные стратегии, например экономию, вымещение эмоций в интернете».

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Кузнецова, Иван Кравчук
Теги: Левада-центр, социолог, опрос, акции протеста
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