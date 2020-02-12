Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 63,95 (+0,18) Quote, 11 фев, 12:39
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 69,77 (-0,05) Quote, 11 фев, 12:39
Трамп анонсировал перестановки сотрудников в Белом доме Политика, 03:51 Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе Политика, 03:28 США допустили обвинение создателю Blackwater во лжи по «российскому делу» Политика, 03:19 Социологи назвали Трампа и Путина самыми известными политиками в мире Политика, 03:01 Число жертв коронавируса в провинции Хубэй возросло до 1068 человек Общество, 02:42 Четыре прокурора взяли самоотвод в деле экс-советника Трампа Стоуна Политика, 02:25 Минюст США обвинил пятерых граждан в нарушении антииранских санкций Политика, 02:22 Небензя понадеялся на учет позиции России в проекте резолюции по Ливии Политика, 02:02 В Германии число зараженных новым коронавирусом возросло до 16 человек Общество, 01:59 В Минпромторге сообщили об отсутствии дефицита медицинских масок в России Общество, 01:26 На Украине предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Политика, 01:23 Израиль засек запуск снаряда из сектора Газа Политика, 01:06 Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Монголии Общество, 01:03 ФАС уличила клиники в Москве в попытке «нажиться» на коронавирусе Общество, 00:44
Политика ,  
0 

Социологи назвали Трампа и Путина самыми известными политиками в мире

Президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров. К последнему в 46 странах, где проходил опрос Gallup, более негативное отношение. Восприятие Владимира Путина осталось на уровне 2018 года
Владимир Путин  (Фото: kremlin.ru)

Пятерка наиболее известных

Индекс известности президента США Дональда Трампа в 2019 году составил 89 пунктов, президента России Владимира Путина — 84 пункта, показал глобальный опрос ассоциаций независимых исследовательских агентств Gallup International.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов — ее индекс известности составил 77 пунктов, один пункт ей уступил папа римский Франциск. В пятерку лидеров также вошел президент Франции Эмманюэль Макрон (73 пункта).

Среди 13 мировых лидеров, о которых респондентов спрашивали, наименее известен оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди (индекс 54), его опередили президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и президент Ирана Хасан Роухани (60).

Как проводился опрос

Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International в рамках проводившегося в четвертый раз проекта «Конец года» задала респондентам в разных государствах вопрос об их отношении к ведущим мировым лидерам. В ноябре—декабре 2019 года было опрошено почти 50 тыс. человек в 46 странах мира. В России в опросе приняли участие 1500 респондентов из всех регионов страны. В России эксклюзивным представителем Gallup International является исследовательский холдинг «Ромир».

Известность лидера вычисляется как сумма всех ответов, за исключением варианта «нет ответа/не знаю», пояснил РБК руководитель отдела PR холдинга «Ромир» Михаил Горюнов. Он отметил, что индекс позволяет вычислить уровень глобальной известности лидеров, и, например, у Нарендры Моди она ограничивается регионом.

Кому симпатизируют больше всего

Наибольшую симпатию жители Земли по-прежнему испытывают к папе римскому Франциску: благоприятно к нему относятся 53% опрошенных, неблагоприятно — 23%, таким образом, его индекс симпатий составил плюс 30 процентных пунктов, показал опрос. Папа римский третий год подряд является лидером по этому показателю. В России у папы римского индекс симпатий — минус 4 п.п.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон также продолжают вызывать позитивное отношение в мире — плюс 15 п.п. и плюс 7 п.п. соответственно. Уровень симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину остался на уровне 2018 года, это минус 12 п.п. (благоприятно к нему относятся 36% опрошенных, неблагоприятно — 48%). Отношение респондентов к президенту США улучшилось с минус 30 до минус 27 п.п.

Путин — единственный мировой лидер, отношение к которому с прошлого года не изменилось. Пик симпатий по отношению к российскому президенту пришелся на 2017 год, когда благоприятное отношение превалировало над негативным, и индекс составил плюс 3 п.п.

Что касается России, то симпатии у россиян вызывает председатель КНР Си Цзиньпин (индекс симпатий в России минус 1 п.п.) и премьер Индии Моди (плюс 1 п.п.). Политиком, к которому в стране относятся наименее благоприятно, стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (благоприятно относятся 24% опрошенных, неблагоприятно — 58%). Меркель и Макрон также не пользуются одобрением у большинства россиян (благоприятно к ним относились 23 и 24% россиян соответственно).

Где Путин и Трамп одинаково популярны

Отрицательное отношение к Трампу отмечается практически во всех регионах мира, за исключением Африки (плюс 8 п.п.) и Индии (плюс 45 п.п.). Самыми низкими являются оценки, полученные им на Ближнем Востоке и в Западной Европе. В России рейтинг американского президента также оказался отрицательным (минус 30 п.п., 25% — благоприятно, 55% — нет). Больше всего Трампу симпатизируют жители Вьетнама и Нигерии (по 72% сторонников), Албании (70%). Меньше всего 45-го президента США любят в Иордании — 92% недовольных американским президентом, Сирии и Германии — по 87% недовольных.

Путин в Индии также пользуется симпатией и опережает там Трампа — у главы российского государства плюс 47 п.п. Благоприятное отношение к Путину зафиксировано в России, Индии, Западной Азии, Африке. Меньше всего ему симпатизируют в США (минус 60 п.п.) и в Восточной Европе (минус 50 п.п.). Со стороны жителей России и Ближнего Востока уровень симпатий за год уменьшился. Больше всего у российского лидера поклонников в Казахстане (86%), Сербии (85%) и Армении (80%), хуже всего к нему относятся в Иордании (90%), Финляндии (85%) и Южной Корее (81%). В США и Германии отрицательно относятся к Путину по 70% опрошенных, в Великобритании — 75%.

«Симпатии к Трампу в Индии можно объяснить тем, что в отношениях двух стран идет существенное потепление — в течение многих десятилетий США ориентировались на поддержку Пакистана, критиковали Индию из-за близости с СССР и за приобретение ядерного оружия, сейчас наблюдается стратегическое изменение отношений. Можно сказать, что сейчас США — это мода сезона и, конечно, распространяется она и на американского лидера», — объясняет итоги опроса генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Что касается отношения к Путину и России — есть историческая традиция, Индия и СССР всегда были тесными партнерами, а отношений к российскому обществу — позитивным, так что отношение к России стабильно, и оно мало меняется на протяжении последних нескольких десятилетий, продолжает Кортунов.

Выводы Gallup International в целом совпадают с результатами опроса, представленного в феврале Pew Research Center. В нем респондентов спрашивали о восприятии России. Опросы прошли в 34 странах с мая по октябрь 2019 года, количество респондентов составило в общей сложности 38 426 человек. Как отмечается Pew Research Center, «мало кто в мире доверяет Владимиру Путину» — в 22 из 33 опрошенных стран количество респондентов, выражающих недоверие к российскому лидеру, больше тех, кто доверяет ему. В среднем 60% респондентов в этих странах говорят, что не верят в правильность поступков Путина, когда дело доходит до политики. Самое низкое число респондентов, доверяющих Путину, было зафиксировано в Северной Америке и Западной Европе: в США это 20%, Канаде — 29%, Швеции — 17%, Великобритании — 26%, Германии — 36%.

Автор: Полина Химшиашвили, Иван Кравчук
Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, Ангела Меркель, опрос
Материалы по теме
Почему Путин популярен в мире, а Россия нет
Общество
Путин, Трамп, Зеленский: о ком читали больше всего в 2019 году
Общество
Рейтинг доверия Путину вырос до максимума за три месяца
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter