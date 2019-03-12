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Brexit ,  
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В парламенте Великобритании заявили о «подрыве» стратегии Мэй по Brexit
Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс заявил, что сделка премьера Терезы Мэй не даст право Лондону разорвать отношения с Евросоюзом в одностороннем порядке. Это снижает вероятность ратификации соглашения в парламенте
Тереза Мэй (Фото: Christopher Furlong / Reuters)

В британской палате общин (нижняя палата парламента) стартовало обсуждение обновленного соглашения премьер-министра Терезы Мэй по выходу королевства из Евросоюза. По мнению премьера, ее сделка позволит Лондону избежать ситуации, при которой Лондон останется зависимым от принимаемых в Брюсселе законов после Brexit. Она также предупредила: если депутаты не проголосуют за ее «улучшенную» сделку, то Brexit может вообще не состояться. В декабре 2018 года законодатели отвергли предложенные Мэй условия выхода из ЕС. Против ​договора выступили 432 законодателя, за — 202.

В преддверии обсуждения генпрокурор Джеффри Кокс представил свое заключение, касающееся поправок премьер-министра Терезы Мэй к соглашению о выходе Британии из Евросоюза. По его мнению, добытые Мэй уступки не могут свести к нулю вероятность того, что Британия останется в зависимости от ЕС без возможности повлиять на принимаемые в Брюсселе решения. Речь идет о так называемом механизме backstop, который обязывает Британию следовать некоторым регламентам ЕС после Brexit и будет активирован в том случае, если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Республикой Ирландия (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства). Как отметил Кокс, у Британии нет юридически правомерных вариантов выхода из механизма backstop в одностороннем порядке, а только после согласования этого вопроса с ЕС.

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Заключение Кокса «подорвало» стратегию властей по Brexit, заявил теневой министр по делам Brexit Кир Стармер. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что его позиция остается неизменной и что лейбористы не станут поддерживать правительство.

Выступая в палате общин, Корбин указал, что Тереза Мэй не смогла добиться от ЕС никаких значимых поправок к своей сделке. Чтобы добиться принятия соглашения депутатами, лидер оппозиции призвал премьера пересмотреть ее соглашение таким образом, чтобы оно предполагало создание таможенной зоны ЕС и Британии, а также гарантировало соответствие британского рынка регламентам европейского рынка.

Отказывались поддерживать Мэй и партнеры консерваторов из североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП). Как указали в пресс-службе партии, правительство не достигло достаточного прогресса в том, чтобы гарантировать территориальную целостность Соединенного Королевства и независимости от ЕС в случае Brexit. «Риск того, что Соединенное Королевство не сможет в одностороннем порядке прекратить действие backstop, все еще существует», — заявили в ДЮП.

Наконец, Мэй не смогла завоевать симпатии видных евроскептиков в Консервативной партии. «Получается, что если мы примем это [заключенное Мэй] соглашение, то нам придется или выполнять условия backstop в течение неограниченного периода времени, или заключить с ЕС договор о таможенном союзе?» — задается вопросом депутат-консерватор Стив Бэйкер, комментируя заключение генпрокурора Кокса.

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Заключение Кокса об отсутствии у Британии возможности покинуть механизм backstop без согласия с ЕС нанесло серьезный урон позиции властей, и Мэй, скорее всего, вновь потерпит поражение на голосовании, отмечает The Times. Согласно прогнозам издания, преимущество депутатов, которые выступают против ее сделки, над теми, кто поддерживает соглашение, может составить более ста голосов.

Если обновленное соглашение Мэй не получит одобрения большинства депутатов во вторник, то в среду законодатели проголосуют по вопросу, готовы ли они покинуть Евросоюз без предварительного соглашения (так называемый Brexit без сделки). Если большинство проголосуют против, то в четверг депутатам предстоит согласиться или отвергнуть предложение правительства продлить срок переговоров о Brexit, который истекает 29 марта. Впрочем, как отметили в Twitter журналист издания BuzzFeed Алекс Викхэм и журналист The Telegraph Стивен Свинфорд, Мэй может вынести вопрос о продлении окна переговоров сразу во вторник, если потерпит поражение.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Brexit, Тереза Мэй
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