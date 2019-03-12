В парламенте Великобритании заявили о «подрыве» стратегии Мэй по Brexit

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс заявил, что сделка премьера Терезы Мэй не даст право Лондону разорвать отношения с Евросоюзом в одностороннем порядке. Это снижает вероятность ратификации соглашения в парламенте

Тереза Мэй (Фото: Christopher Furlong / Reuters)

В британской палате общин (нижняя палата парламента) стартовало обсуждение обновленного соглашения премьер-министра Терезы Мэй по выходу королевства из Евросоюза. По мнению премьера, ее сделка позволит Лондону избежать ситуации, при которой Лондон останется зависимым от принимаемых в Брюсселе законов после Brexit. Она также предупредила: если депутаты не проголосуют за ее «улучшенную» сделку, то Brexit может вообще не состояться. В декабре 2018 года законодатели отвергли предложенные Мэй условия выхода из ЕС. Против ​договора выступили 432 законодателя, за — 202.

В преддверии обсуждения генпрокурор Джеффри Кокс представил свое заключение, касающееся поправок премьер-министра Терезы Мэй к соглашению о выходе Британии из Евросоюза. По его мнению, добытые Мэй уступки не могут свести к нулю вероятность того, что Британия останется в зависимости от ЕС без возможности повлиять на принимаемые в Брюсселе решения. Речь идет о так называемом механизме backstop, который обязывает Британию следовать некоторым регламентам ЕС после Brexit и будет активирован в том случае, если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Республикой Ирландия (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства). Как отметил Кокс, у Британии нет юридически правомерных вариантов выхода из механизма backstop в одностороннем порядке, а только после согласования этого вопроса с ЕС.

Заключение Кокса «подорвало» стратегию властей по Brexit, заявил теневой министр по делам Brexit Кир Стармер. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что его позиция остается неизменной и что лейбористы не станут поддерживать правительство.

Выступая в палате общин, Корбин указал, что Тереза Мэй не смогла добиться от ЕС никаких значимых поправок к своей сделке. Чтобы добиться принятия соглашения депутатами, лидер оппозиции призвал премьера пересмотреть ее соглашение таким образом, чтобы оно предполагало создание таможенной зоны ЕС и Британии, а также гарантировало соответствие британского рынка регламентам европейского рынка.