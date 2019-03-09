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Brexit ,  
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Глава Европарламента не исключил перенос сроков Brexit
Начало процесса выхода Великобритании из ЕС может быть отложено «максимум на несколько недель», уверен Антонио Таяни. Брюссель, по его словам, готов сместить Brexit с конца марта на начало июля
Антонио Таяни (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Председатель Европарламента, итальянский политик​ Антонио Таяни допустил возможность переноса сроков Brexit. Об этом он сообщил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. Слова Таяни в том числе цитируют ​Deutsche Welle и Reuters.

В беседе с немецкими журналистами он отметил, что, по его мнению, «беспорядочный выход Великобритании из Европейского союза без сделки» очень важно предотвратить. Голосовать по этому вопросу британские законодатели будут во вторник, 12 марта. На их рассмотрение во второй раз будет вынесен план Brexit, предложенный премьер-министром королевства Терезой Мэй. В первый раз, в январе, ее инициатива была отклонена. В случае если так произойдет и на следующей неделе, парламентарии будут высказывать свое мнение по поводу того, хотят ли они, чтобы Британия покинула блок без сделки или с ней, в среду и четверг (13 и 14 марта), утверждала Мэй.

«Теперь нужно избегать самой большой ошибки из всех — хаотичного Brexit без договорного соглашения», — прокомментировал ситуацию Таяни, заметив при этом, что сам он был бы счастлив, если бы королевство осталось в блоке. Выход же Великобритании из ЕС без сделки, по его мнению, станет катастрофой для британской экономики и нанесет ущерб Евросоюзу.

Политическая декларация по Brexit, признал председатель Европарламента, возможно, могла бы быть сформулирована четче. При этом он исключил возможность изменения соглашения Брюсселя и Лондона по этому поводу, особенно относительно проблемы границы Северной Ирландии (должна выйти из Евросоюза в составе Великобритании после Brexit) и участницы ЕС — Республики Ирландия.

Политика
Мэй предложила парламенту сценарий с отсрочкой Brexit

«Я убежден, что дата выхода [Британии из ЕС] может быть отложена максимум на несколько недель — с конца марта до начала июля», — заявил Таяни. Однако даже в таком случае Британии, как указал европейский политик, нужно будет представить причину для отсрочки своего выхода из ЕС. Например, изъявить желание использовать дополнительное время для проведения новых выборов или нового референдума. «Они решили уйти — это их проблема, а не наша», — подчеркнул глава Европарламента.

Brexit должен начаться 29 марта. О том, что члены британского правительства ранее обсуждали возможность отсрочки начала этого процесса на восемь недель, до 24 мая, сообщала газета The Telegraph. В конце февраля сценарий с отсрочкой Brexit парламенту также предложила Мэй. Согласно ее идее, он может реализоваться в случае, если парламентарии 12 марта сначала отклонят ее новый вариант соглашения с ЕС по условиям выхода из блока, а потом 13 марта не поддержат вариант по выходу Британии из ЕС с соглашением. В таком случае Brexit состоится «не позже чем в конце июня», отмечала Мэй, подчеркивая, что других переносов уже не будет.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Brexit, Европарламент
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