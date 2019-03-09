Глава Европарламента не исключил перенос сроков Brexit

Начало процесса выхода Великобритании из ЕС может быть отложено «максимум на несколько недель», уверен Антонио Таяни. Брюссель, по его словам, готов сместить Brexit с конца марта на начало июля

Антонио Таяни (Фото: Gregorio Borgia / AP)

Председатель Европарламента, итальянский политик​ Антонио Таяни допустил возможность переноса сроков Brexit. Об этом он сообщил в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke. Слова Таяни в том числе цитируют ​Deutsche Welle и Reuters.

В беседе с немецкими журналистами он отметил, что, по его мнению, «беспорядочный выход Великобритании из Европейского союза без сделки» очень важно предотвратить. Голосовать по этому вопросу британские законодатели будут во вторник, 12 марта. На их рассмотрение во второй раз будет вынесен план Brexit, предложенный премьер-министром королевства Терезой Мэй. В первый раз, в январе, ее инициатива была отклонена. В случае если так произойдет и на следующей неделе, парламентарии будут высказывать свое мнение по поводу того, хотят ли они, чтобы Британия покинула блок без сделки или с ней, в среду и четверг (13 и 14 марта), утверждала Мэй.

«Теперь нужно избегать самой большой ошибки из всех — хаотичного Brexit без договорного соглашения», — прокомментировал ситуацию Таяни, заметив при этом, что сам он был бы счастлив, если бы королевство осталось в блоке. Выход же Великобритании из ЕС без сделки, по его мнению, станет катастрофой для британской экономики и нанесет ущерб Евросоюзу.

Политическая декларация по Brexit, признал председатель Европарламента, возможно, могла бы быть сформулирована четче. При этом он исключил возможность изменения соглашения Брюсселя и Лондона по этому поводу, особенно относительно проблемы границы Северной Ирландии (должна выйти из Евросоюза в составе Великобритании после Brexit) и участницы ЕС — Республики Ирландия.