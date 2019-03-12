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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
Tesla $345 (+20,84%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков
Склонных к правонарушениям подростков будут направлять в военно-патриотические лагеря. Роскомнадзор будет блокировать доступ к запрещенным сайтам специальным софтом, который уже установили на компьютерах во всех школах, уточнил он
Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правоохранительные органы активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Ижевске, передает ТАСС.

«В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети», — сказал он.

Он добавил, что в рамках этих работ полиция решила направлять в 2019 году склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних в лагеря военно-патриотической направленности.

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Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве

Также, сообщил Патрушев, в рамках борьбы с информацией, распространение которой в России запрещено, Роскомнадзор разместил на своем сайте для скачивания программу фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в Сети запрещенного контента. Во всех российских школах власти установили контент-фильтры, которые предотвращают доступ к сайтам, которые несовместимы с целями и задачами образования.

«В целом проводимая профилактическая работа позволила снизить почти на 18% количество групповых преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также на 20% — количество преступлений, совершенных ими в группе совместно со взрослыми», — отчитался секретарь Совбеза.

Он обратил внимание на низкий уровень контроля за реализацией планов проведения оперативно-профилактических мероприятий в местах массового досуга молодежи в Приволжском федеральном округе, а также раскритиковал плохую профилактику наркомании среди молодежи в Самарской, Пензенской областях и в Пермском крае.

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Путин подписал закон о немедленной блокировке «колумбайн-сообществ»

Это не единственные меры, которые власти принимают, чтобы бороться с детской преступностью. Осенью прошлого года Минюст предложил ввести уголовное наказание за склонение детей к противоправным действиям. А в декабре Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон о блокировке так называемых колумбайн-сообществ, которые склоняют несовершеннолетних к насилию.​

Фотогалерея 
Школа в Жулебино после сообщений об ученике с ножом

Автор: Анна Трунина
Теги: Николай Патрушев, насилие, несовершеннолетние
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