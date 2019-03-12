Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков

Склонных к правонарушениям подростков будут направлять в военно-патриотические лагеря. Роскомнадзор будет блокировать доступ к запрещенным сайтам специальным софтом, который уже установили на компьютерах во всех школах, уточнил он

Николай Патрушев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правоохранительные органы активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Ижевске, передает ТАСС.

«В МВД России активизирована деятельность рабочей группы по выработке дополнительных мер по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием несовершеннолетних через социальные сети», — сказал он.

Он добавил, что в рамках этих работ полиция решила направлять в 2019 году склонных к совершению правонарушений несовершеннолетних в лагеря военно-патриотической направленности.

Также, сообщил Патрушев, в рамках борьбы с информацией, распространение которой в России запрещено, Роскомнадзор разместил на своем сайте для скачивания программу фильтрации интернет-трафика и подготовил методические рекомендации по реагированию в случае выявления в Сети запрещенного контента. Во всех российских школах власти установили контент-фильтры, которые предотвращают доступ к сайтам, которые несовместимы с целями и задачами образования.