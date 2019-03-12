СМИ сообщили о драке первоклассника и школьного психолога в Москве

СМИ сообщили о драке первоклассника и школьного психолога в Москве

В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Собеседник агентства указал, что ученик был избит психологом.

Со слов матери мальчика, ее сын поругался с одноклассниками и психолог «оттащила» его в класс. Источник отметил, что у ребенка поверхностные травмы головы, ссадина и кровоподтеки.

Собеседник «Интерфакса» также отметил, что позднее в полицию поступило сообщение, что участвовавшая в конфликте психолог обратилась в больницу, где у нее зафиксировали ушибы рук, нанесенные первоклассником.

«По факту получения телесных повреждений первоклассником в учебном заведении на улице Корнейчука инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Телеканал РЕН ТВ также сообщает о драке ученика с психологом и уточняет со ссылкой на полицию, что инцидент произошел 11 марта.