Госдума приняла закон о блокировке «колумбайн-сообществ»

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, согласно которому склоняющие несовершеннолетних к насилию «колумбайн-сообщества» будут попадать в реестр запрещенных сайтов, после чего доступ к ним будет ограничен. Об этом сообщается на сайте Думы.

Запрещенные страницы будут не удалять, а блокировать. Авторы законопроекта предполагают, что это позволит правоохранительным органам собирать доказательства для расследования. При этом владельцы сайтов должны будут блокировать их немедленно, а не в течение суток, как было ранее.

Роскомнадзор будет блокировать страницы, которые не только вовлекают несовершеннолетних в совершение преступлений, но и склоняют их к действиям, опасным для жизни и здоровья.

Соответствующие поправки внесут в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В марте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента. Она предложила распространить на «колумбайн-сообщества» порядок, который действует в отношении «групп смерти».

«Колумбайнеры» являются подражателями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, которые в 1999 году совершили массовое убийство в школе штата Колорадо, после чего покончили с собой.

С осени 2017 года в российских школах произошел ряд нападений школьников на учителей и других учащихся. Так, в Керчи 17 октября 18-летний студент Владислав Росляков совершил нападение на колледж. Он взорвал самодельную бомбу и расстрелял находившихся в здании людей с помощью ружья. В результате 20 человек погибли, а Росляков покончил с собой.