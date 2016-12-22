Минюст предложил ужесточить наказание за склонение детей к преступлениям

Министерство юстиции выступило с предложением ввести уголовное наказание за склонение детей к противоправным действиям, которые несут опасность для жизни других людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Законопроектом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за склонение или иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни или здоровья иных лиц», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что ст. 151.2 УК РФ предусматривает наказание за вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, которые несут опасность только для его жизни. Однако, как пояснили в Минюсте, вне пределов правового регулирования этой нормы остались случаи склонения детей и подростков к совершению действий, предоставляющих опасность для окружающих.

При этом в Министерстве предложили наказывать за вовлечение несовершеннолетних в совершение подобных действий с 16, а не с 18 лет.