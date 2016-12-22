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Times сообщила о готовности Мэй обвинить Москву в отравлении Скрипаля
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Times сообщила о готовности Мэй обвинить Москву в отравлении Скрипаля
Политика, 09:10
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Times сообщила о готовности Мэй обвинить Москву в отравлении Скрипаля
Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого, по словам источника газеты, могут быть озвучены официальные обвинения и введены санкции
Тереза Мэй (Фото: Daniel Leal-Olivas / Reuters)

Глава британского правительства Тереза Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и ввести санкции. Об этом сообщает The Times.

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По данным издания, соответствующее заявление может быть сделано 12 марта после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут озвучены последние данные расследования. По информации источника The Times в правительстве, спецслужбы готовы предъявить доказательства, что за акцией стоит Москва.

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Среди возможных мер реагирования называется высылка дипломатов и отмена виз для лиц, связанных с Кремлем.

7 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Вбросы про историю со Скрипалем делаются для того, чтобы осложнить российско-британские отношения». Она добавила, что Москва не получала от Лондона никаких просьб в связи с расследованием. Кроме того, на момент заявления у МИДа не было точных данных о гражданстве Скрипаля.

Видео: РБК

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Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке британского города Солсбери 4 марта. По данным полиции, речь идет об отравлении неизвестным веществом. Источники The Guardian заявили, что это нервно-паралитический яд, но точного названия не привели. От того же вещества пострадали еще около 20 человек.

The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что основной версией случившегося служат действия России, однако есть и другие гипотезы. В частности, по одной из них, покушение на Скрипаля могло быть намеренным, с целью обвинить в нем Россию, чтобы «пошатнуть режим Владимира Путина».

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В России Скрипаль в 2006-м был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. Позже экс-полковника ГРУ с рядом других лиц обменяли на группу российских агентов, и в 2010 году он получил убежище в Соединенном Королевстве.

По информации Financial Times, после получения убежища Скрипаль продолжал работать на спецслужбы Великобритании и «дружественных стран». Он перестал быть оперативным источником, но передавал информацию о методах работы российской разведки и способах противодействия ей.

Автор: Елена Янковская.
Теги: Тереза Мэй , Великобритания , отравление
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