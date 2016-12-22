Times сообщила о готовности Мэй обвинить Москву в отравлении Скрипаля

Британские спецслужбы готовы предъявить доказательства причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. После этого, по словам источника газеты, могут быть озвучены официальные обвинения и введены санкции

Тереза Мэй (Фото: Daniel Leal-Olivas / Reuters)

Глава британского правительства Тереза Мэй близка к тому, чтобы официально обвинить Россию в попытке отравить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и ввести санкции. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, соответствующее заявление может быть сделано 12 марта после заседания Совета национальной безопасности, на котором будут озвучены последние данные расследования. По информации источника The Times в правительстве, спецслужбы готовы предъявить доказательства, что за акцией стоит Москва.

Среди возможных мер реагирования называется высылка дипломатов и отмена виз для лиц, связанных с Кремлем.

7 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Вбросы про историю со Скрипалем делаются для того, чтобы осложнить российско-британские отношения». Она добавила, что Москва не получала от Лондона никаких просьб в связи с расследованием. Кроме того, на момент заявления у МИДа не было точных данных о гражданстве Скрипаля.

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Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в парке британского города Солсбери 4 марта. По данным полиции, речь идет об отравлении неизвестным веществом. Источники The Guardian заявили, что это нервно-паралитический яд, но точного названия не привели. От того же вещества пострадали еще около 20 человек.

The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что основной версией случившегося служат действия России, однако есть и другие гипотезы. В частности, по одной из них, покушение на Скрипаля могло быть намеренным, с целью обвинить в нем Россию, чтобы «пошатнуть режим Владимира Путина».

В России Скрипаль в 2006-м был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. Позже экс-полковника ГРУ с рядом других лиц обменяли на группу российских агентов, и в 2010 году он получил убежище в Соединенном Королевстве.

По информации Financial Times, после получения убежища Скрипаль продолжал работать на спецслужбы Великобритании и «дружественных стран». Он перестал быть оперативным источником, но передавал информацию о методах работы российской разведки и способах противодействия ей.