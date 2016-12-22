СМИ узнали о действиях следствия на кладбище в Солсбери по делу Скрипаля

Информацию об эксгумации тела на кладбище, где похоронены жена Сергея Скрипаля Людмила и их сын Александр, в полиции не подтверждают

Фото: Andrew Matthews / PA / AP

Следователи в специальных защитных костюмах были замечены в пятницу, 9 марта, на кладбище в Солсбери, где похоронены жена и сын бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который вместе со своей дочерью получил отравление неизвестным веществом. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, ранее на этой неделе полиция оцепила участок, где погребены родственники Скрипаля. В пятницу над могилой Александра Скрипаля была возведена синяя палатка. Ранее издание Salisbury journal сообщило о том, что на кладбище в Солсбери, где похоронены жена и сын Сергея Скрипаля, эксгумировали тело. Однако в заявлении полиции, которое приводит The Guardian, говорится, что эти сообщения не соответствуют действительности.

По данным издания, следователи взяли с мест захоронения некие образцы для расследования дела об отравлении Скрипаля. В частности, сотрудники в специальных костюмах были замечены складывающими какие-то предметы в желтый контейнер.

Издание напоминает, что супруга Сергея Скрипаля Людмила умерла от рака в 2012 году в возрасте 59 лет, а Александр Скрипаль скончался в марте прошлого года в Санкт-Петербурге в возрасте 43 лет при неизвестных обстоятельствах.

По версии полиции, дочь Сергея Скрипаля Юлия, которая была отравлена вместе с отцом, 1 марта (за три дня до отравления) посещала могилу брата в день его рождения. Полиция до сих пор точно не знает, где и при каких обстоятельствах были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, пишет издание.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены без сознания на скамейке на улице в британском Солсбери 4 марта. Они были госпитализированы в критическом состоянии. В полиции позднее установили, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом. Всего от отравления этим химикатом, по данным полиции, пострадали более 20 человек.

Скрипаль в 2006 году был осужден в России за шпионаж в пользу Британии. В 2010 году его обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки. The Daily Telegraph писала, что Скрипаль незадолго до отравления сообщил в полицию об опасении за свою жизнь.

По факту отравления заведено дело по статье «Покушение на убийство».