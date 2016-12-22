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The Times назвала версии британской контрразведки об отравлении Скрипаля
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The Times назвала версии британской контрразведки об отравлении Скрипаля
Политика, 07 мар, 11:25
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The Times назвала версии британской контрразведки об отравлении Скрипаля
Основной версией следователей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля остается покушение со стороны России. Однако в контрразведке не исключают, что это могло быть попыткой «подставить» Кремль
Фото: Andrew Matthews / AP

Дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери изучает британская контрразведка MI5. Основная версия спецслужбы заключается в том, что к нему причастна Россия, сообщает The Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

В том, что отравление Скрипаля было «покушением, организованным иностранным правительством», уверены как в контрразведке, так и в контртеррористической полиции, которой поручено расследование. Несмотря на это, следствие не стало окончательно исключать другие версии. В частности, по одной из них, покушение на Скрипаля могло быть намеренным, с целью обвинить в нем Россию, с тем чтобы «пошатнуть режим Владимира Путина», пишет издание.

Следователи расширяют рамки расследования. Так, помимо отравления экс-полковника ГРУ изучаются обстоятельства смерти его жены Людмилы в 2012 году, уже после переезда в Великобританию. Причиной смерти стал рак матки. Внимание следователей привлекла и ранняя смерть сына Скрипаля Александра. Он умер в прошлом году в Санкт-Петербурге в возрасте 44 лет — как утверждает The Times, по причине отказа печени, а официальное расследование не проводилось. Тело Александра Скрипаля было захоронено в Солсбери, рядом с могилой матери. Наконец, внимание СМИ привлекла и смерть старшего брата экс-разведчика. Так, Би-би-си со ссылкой на заявление членов семьи Скрипаля утверждает, что смерти его родственников происходили «при загадочных обстоятельствах».

Вместе со Скрипалем пострадала и его дочь Юлия. Как рассказала РБК школьная подруга Юлии Скрипаль Ирина, девушка ранее проживала в Лондоне, но позднее вернулась в Россию. «Она живет и работает в Москве», — отметила собеседница РБК. По ее словам, в Великобританию Юлия приезжала навестить отца. «Я спрашивала ранее про папу и про ее брата, она говорила, что все отлично, постила фото с ними, то есть они не скрывались», — пояснила Ирина. По ее данным, брат Юлии Александр скончался в 2017 году, когда и при каких обстоятельствах, девушка не смогла уточнить.

Экспертам до сих пор не удалось установить состав вещества, которым был отравлен Скрипаль. По данным Би-би-си, медики ведут только симптоматическое лечение экс-полковника и его дочери. При этом заметные симптомы отравления накануне проявились у двух полицейских, осматривавших место, где был найден Скрипаль. Би-би-си сообщает, что их на некоторое время госпитализировали с раздражением слизистой глаз и хрипами в груди.

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Ранее источники The Times и The Guardian утверждали, что следствие рассматривает версию, согласно которой Скрипаль и его дочь были отравлены сильнодействующим синтетическим опиатом фентанилом, применяемым в медицине в качестве анальгетика. Это вещество также использовалось российскими спецслужбами при освобождении заложников при штурме Театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Экс-полковника ГРУ и его дочь в воскресенье, 4 марта, обнаружили лежащими на скамейке у торгового центра в Великобритании. Они были госпитализированы и находятся в критическом состоянии. В 2006 году в России Скрипаль был признан виновным в госизмене и работе на разведку Великобритании. Однако позднее его помиловали и в 2010 году выслали на Запад в рамках программы по обмену шпионами.

Официальный Лондон уже заявил о пристальном внимании к расследованию отравления. Глава МИДа Борис Джонсон заявил, что, если в деле об отравлении Скрипаля будет обнаружен российский след, Великобритания даст на это «жесткий ответ». В свою очередь, российское посольство в Лондоне обвинило британскую прессу и власти в «демонизации России».

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина.
Теги: британская спецслужба , контрразведка , отравление
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