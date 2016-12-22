Полиция сообщила о 20 пострадавших при отравлении экс-агента ГРУ в Англии

Полиция сообщила о том, что более 20 человек пострадали при отравлении нервно-паралитическим газом в Англии бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля

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Как рассказал телеканалу Sky News исполняющий обязанности главы полиции Уилтшира Кир Притчард, 21 человек обратился за помощью при отравлении в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Среди них — полицейский Ник Бэйли, который одним из первых прибыл на место происшествия.

Бэйли госпитализирован, так же как и Скрипаль с дочерью, однако в отличие от последних находится в сознании. Остальные пострадавшие сдали анализы крови и были отпущены домой.

Ранее глава МВД Великобритании Амбер Радд назвала применение нервно-паралитического газа наглым преступлением. При этом она призвала отказаться от спекуляций на эту тему и дождаться результатов официального расследования.

Радд также указала, что экспертам удалось установить, что за газ был применен в Солсбери, однако отказалась называть его. Глава МВД лишь сообщила, что он «очень редкий».

В понедельник, 6 марта, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон даст «решительный ответ», если будет доказано, что Москва причастна к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Министр также допустил введение новых санкций в отношении России, если подозрения окажутся обоснованными. В российском посольстве в Лондоне в ответ заявили, что тем самым Джонсон пытается задать расследованию политический вектор.

Скрипаля и его дочь обнаружили в бессознательном состоянии в городе Солсбери 4 марта. В полиции заявляли, что оба отравились неизвестным веществом. The Guardian со ссылкой на источники сообщала, что пострадавшие отравлены нервно-паралитическим химикатом.

Скрипаль был осужден в России за сотрудничество с британской разведкой. В 2010 году его обменяли на членов раскрытой в США российской разведывательной ячейки. The Daily Telegraph писала, что экс-полковник ГРУ незадолго до отравления сообщил в полицию об опасении за свою жизнь.