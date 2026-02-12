 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск

Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт одного из соединений группировки войск «Юг», там ему показали опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой военной связи, сообщило Минобороны.

«Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи», — сказано в сообщении.

Песков усомнился насчет связи в зоне спецоперации через Telegram
Политика
Дмитрий Песков

Также Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов. Их можно использовать для прикрытия маршрутов движения, а также путей подвоза провизии и боеприпасов.

Белоусов провел совещание на командном пункте и заслушал доклады об обстановке на фронте и действиях войск. Министр высоко оценил результаты работы подразделений беспилотных систем группировки «Юг» и вручил государственные награды.

В России 9 и 10 февраля пользователи жаловались на перебои в работе Telegram. Во второй день источники РБК сообщили, что Роскомнадзор принял решение начать замедление работы мессенджера. Позже в надзорном ведомстве подтвердили, что продолжают вводить «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения российского законодательства и обеспечения безопасности данных россиян.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский ответил на данные о подготовке переговоров в Москве

Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии

Появился текст Конституции Казахстана с новой формулировкой о русском языке

«Т-Технологии» стали основным претендентом на покупку «Авто.ру»

Мобильные разработчики заявили о срыве релизов из-за проблем с Telegram

Эксперты ответили на сообщения о полной блокировке WhatsApp в России
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Андрей Белоусов группировка войск военная спутниковая связь беспилотники Минобороны
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
Материалы по теме
Песков усомнился насчет связи в зоне спецоперации через Telegram
Политика
В Кремле раскрыли, какими способами связи пользуется Путин
Технологии и медиа
Силы ПВО сбили за ночь над Россией 106 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 92,48 (+0,53) Инвестиции, 11 фев, 17:41 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 77,46 (+0,26) Инвестиции, 11 фев, 17:41
Сторонники выдвинули Карапетяна в кандидаты на пост премьера Армении Политика, 15:12
В Карибском море столкнулись два военных корабля США Политика, 15:02
Минздрав сообщил о пересмотре клинических рекомендаций по лечению ПТСР Общество, 15:00
Ростовский застройщик впервые вошел в топ федерального рейтинга Компании, 15:00
ФАС решила проверить операторов из-за повышения тарифов на услуги связи Технологии и медиа, 14:59
Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск Политика, 14:58
МИД назвал условие объявления срока и места новых переговоров с Украиной Политика, 14:57
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Роспотребнадзор продлил карантин в интернате Прокопьевска Общество, 14:55
Умерла вдова основателя конфетной империи Ferrero Общество, 14:52
Швеция направит истребители к Гренландии в рамках «Арктического стража» Политика, 14:46
В Забайкалье открыли крупное месторождение флюорита Общество, 14:43
Кому будет трудно получить ипотеку в 2026 году Недвижимость, 14:41
Минкульт заявил об отсутствии прокатного удостоверения у фильма «Скуф» Общество, 14:40
Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» Политика, 14:34