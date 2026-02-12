Белоусову показали новую мобильную систему связи для войск

Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт одного из соединений группировки войск «Юг», там ему показали опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой военной связи, сообщило Минобороны.

«Главе российского военного ведомства был представлен разработанный военнослужащими группировки опытный образец мобильного комплекта, обеспечивающего весь спектр современной закрытой связи», — сказано в сообщении.

Также Белоусову показали забрасываемые передатчики помех для FPV-дронов. Их можно использовать для прикрытия маршрутов движения, а также путей подвоза провизии и боеприпасов.

Белоусов провел совещание на командном пункте и заслушал доклады об обстановке на фронте и действиях войск. Министр высоко оценил результаты работы подразделений беспилотных систем группировки «Юг» и вручил государственные награды.

В России 9 и 10 февраля пользователи жаловались на перебои в работе Telegram. Во второй день источники РБК сообщили, что Роскомнадзор принял решение начать замедление работы мессенджера. Позже в надзорном ведомстве подтвердили, что продолжают вводить «последовательные ограничения» с целью добиться от Telegram соблюдения российского законодательства и обеспечения безопасности данных россиян.

Материал дополняется