Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет

Министр обороны Великобритании анонсировал помощь Украине на £500 млн на ПВО. Днем ранее он сообщил, что королевство выделит Украине £150 млн

Фото: Michelle VP / Shutterstock

Великобритания планирует поставить Украине 1 тыс. ракет Lightweight Multirole Missile (LMM, Martlet), сообщила пресс-служба Минобороны страны в соцсети Х. Министр обороны Джон Хили в Х заявил, что страна выделит Украине £0,5 млрд (около $680 млн) на «неотложную противовоздушную оборону».

«Великобритания твердо привержена поддержке Украины», — говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

Министр обороны Украины Михаил Федоров в соцсети Х поблагодарил братнских коллег. «Это поможет защитить украинские дома, энергетические объекты и объекты критической инфраструктуры», — написал он.

Хили также заявил, что Британия будет играть центральную роль в миссии НАТО по обеспечению безопасности в Арктике. «Таким образом мы наращиваем свою мощь в эту новую эпоху угроз и жесткой силы», — отметил министр.

11 февраля английское Минобороны сообщило, что страна будет закупить американское оружие для Украины, став последним союзником, присоединившимся к программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины), передает Politico. «Я рад подтвердить, что Великобритания выделяет £150 млн на программу PURL», — заявил Хили (цитата по Politico).

По подсчетам Кильского института мировой экономики, с начала военной операции и по 31 августа 2025 года Евросоюз занимает второе место по объему помощи Украине. Крупнейшим донором остаются США — на их долю приходится около $130,65 млрд, из них около двух третей составляют военные поставки. В тройку лидеров среди отдельных государств также входят Германия ($25,64 млрд, $20 млрд из которых — военная помощь) и Великобритания ($21,24 млрд, $15,7 млрд из которых — военная помощь).

В январе 2026 года Хили и экс-министр обороны Украины Денис Шмыгаль подписали «дорожную карту» по развитию столетнего партнерства в оборонной сфере. «Дорожная карта» направлена на реализацию совместных военных проектов в рамках столетнего соглашения между странами. Договор о партнерстве премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали в середине января 2025 года. В рамках него страны намерены усилить безопасность Балтийского, Черного и Азовского морей. Также положения соглашения подразумевают возможность появления британских военных баз на территории страны.

Москва выступает против военных поставок Киеву. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что западные страны, поставляя Киеву вооружения, лишь затягивают боевые действия.