Политика
0

Глава Минобороны Британии назвал Россию главной угрозой в Арктике

Министр обороны Британии Хили счел Россию самой серьезной угрозой в Арктике и заявил о наращивании Лондоном усилий по обороне в этом регионе. В частности, Британия вдвое увеличит контингент в Норвегии и расширит масштаб учений

Россия представляет самую серьезную угрозу безопасности в Арктике и на Крайнем Севере со времен холодной войны, из-за этого растут требования к обороне стран НАТО в этих регионах, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. Его заявление приводится в публикации на сайте британского правительства.

В связи с этими опасениями Лондон наращивает усилия по обороне в Арктике и на Крайнем Севере: в течение трех лет численность британских войск в Норвегии удвоится (с 1 до 2 тыс. военных), а в 2026 году Британия расширит масштабы совместных с союзниками по НАТО учений в регионе.

Так, в марте в Норвегии, Финляндии и Швеции пройдут крупные военные учения НАТО Cold Response («Холодный ответ»), которые повысят способность союзников «защищать стратегически важные объекты во фьордах и горах». Британия направит в Норвегию 1,5 тыс. спецназовцев Королевской морской пехоты.

В сентябре пройдут учения Lion Protector, в рамках которых «сотни» военнослужащих Объединенных экспедиционных сил (JEF) будут размещены в Исландии, Датских проливах и Норвегии для тренировок защиты критически важной инфраструктуры от «атак и саботажа» и укрепления совместных возможностей командования.

Объединенные экспедиционные силы (JEF) — возглавляемая Великобританией многонациональная военная коалиция из 10 стран Северной Европы, созданная в 2015 году для быстрого реагирования на кризисы, сдерживания угроз и проведения операций, преимущественно в регионах Балтийского моря и Крайнего Севера. Кроме Британии в состав JEF входят Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

Reuters узнал, что НАТО планирует усилить военное присутствие в Арктике
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

Также ожидается, что Хили подтвердит участие Британии в миссии НАТО «Арктический страж»: 12 февраля он присоединится к министрам обороны стран блока в штаб-квартире НАТО в Брюсселе для обсуждения предложений. Идея о проведении такой миссии возникла на фоне угроз президента США Дональда Трампа захватить Гренландию, которая входит в состав Дании.

В сообщении подчеркивается, что британское правительство обязалось увеличить расходы на оборону до максимального уровня с момента окончания холодной войны — до 2,6% ВВП с 2027 года.

В российском МИДе подчеркивали нарастание военно-политической напряженности в Арктике «с подачи западных стран», в том числе этому способствовало расширение границ НАТО в этом регионе за счет вступления Швеции и Финляндии в блок. Прошлой весной президент России Владимир Путин анонсировал увеличение числа российских военных в Арктической зоне.

Теги
Полина Мартынова
Великобритания Джон Хили Арктика Крайний Север учения
