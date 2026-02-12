США после сделки с КНР заявили о конце «нефтяного карантина» Венесуэлы
Китай купил у США венесуэльскую нефть, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg.
«Китай уже закупил немного нефти, проданной правительством США», — заявил Райт журналистам на пресс-конференции в Каракасе. Кроме того, Райт допустил участие китайских компаний в нефтяной сфере Венесуэлы, заявив о допустимости «честного бизнеса с Китаем на законных основаниях».
Министр энергетики подчеркнул, что «нефтяной карантин» для Венесуэлы закончен.
США по указу американского президента Дональда Трампа объявили нефтяную блокаду Венесуэлы в середине декабря 2025 года. Американские власти регулярно отчитывались о перехвате судов, которые, по их утверждению, перевозят нефть в нарушение санкций.
В феврале Трамп заявил, что в город Хьюстон (штат Техас) были направлены 50 млн барр. венесуэльской нефти. Еще в январе Каракас, заявлял президент США, планировал передать Вашингтону от 30 млн до 50 млн барр. нефти, чтобы деньги с ее продажи «использовались на благо народа Венесуэлы и Соединенных Штатов». Тогда же Трамп поручил Крису Райту «выполнить этот план немедленно».
Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что ничего не знает о последних комментариях Райта.
Крупнейшими покупателями венесуэльской нефти были небольшие частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Китае, указал Bloomberg. The Wall Street Journal (WSJ) писал, что Иран также продает свою нефть в основном небольшим китайским НПЗ, так называемым teapots, «чайникам», которые не работают на международном рынке. Teapot refiners — это несколько частных заводов, расположенных в провинции Шаньдун к югу от Пекина.
ОПЕК+ в отчете сообщила о падении добычи нефти в Венесуэле на 87 тыс. барр. в сутки.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США запретило России участвовать в сделках по венесуэльской нефти. OFAC в двух лицензиях, выданных венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), подчеркнуло, что сделки с Россией, Ираном, Северной Кореей и Кубой или подконтрольными им организациями запрещены.
В начале января США вторглись в Венесуэлу, захватили Мадуро, после чего он был доставлен в Нью-Йорк, где его планируется судить по обвинению в «наркотерроризме». Временным главой государства стала Делси Родригес, которая ранее была вице-президентом. Она заявила о готовности решить разногласия с США дипломатическим путем. После разговора с ней Трамп сообщил, что Штаты теперь «очень хорошо» ладят с Венесуэлой.
