ОПЕК сообщил о падении добычи нефти после сбоев в Казахстане и Венесуэле
Добыча нефти странами ОПЕК+ снизилась на 439 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателями декабря 2025 года. Средний уровень добычи составил порядка 42,45 млн баррелей в сутки, следует из отчета организации.
Из отчета следует, что добыча нефти сократилась в Казахстане, Венесуэле, Иране.
Материал дополняется
