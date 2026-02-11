 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ОПЕК сообщил о падении добычи нефти после сбоев в Казахстане и Венесуэле

Добыча нефти странами ОПЕК+ сократилась в январе на 439 тыс. баррелей в сутки
Фото: Leo Morgan / Shutterstock
Добыча нефти странами ОПЕК+ снизилась на 439 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателями декабря 2025 года. Средний уровень добычи составил порядка 42,45 млн баррелей в сутки, следует из отчета организации.

Из отчета следует, что добыча нефти сократилась в Казахстане, Венесуэле, Иране.

Материал дополняется

