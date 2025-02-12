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СНБО ввел санкции против Порошенко

Forbes Ukraine: СНБО ввел санкции против Петра Порошенко
СНБО ввел санкции против Порошенко, пишут Forbes и «РБК-Украина». Экс-президент подтвердил это, назвав провокацией. Решение может быть связано с делом о госизмене против Порошенко из-за поставок угля из Донбасса в 2014-2015 годах
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Drop of Light / Shutterstock)

Украинский Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко, сообщили источники Forbes Ukraine, один из которых присутствовал на заседании СНБО, где было принято решение.

Собеседник издания предполагает, что речь может идти о «статье государственная измена».

Источники «РБК-Украина» в окружении Порошенко подтвердили, что санкции ввели в частности против него. По информации источников издания во власти, также в перечне могут быть «представители крупного бизнеса, кого раньше было принято называть олигархами».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание СНБО, и пообещал, что решение будет опубликовано завтра, 13 февраля. «Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно», — передал его слова офис украинского президента в телеграм-канале.

Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В апреле 2024 года он заявил о намерениях баллотироваться на следующих выборах президента. Они должны были состояться весной 2024-го, однако не прошли из-за введенного в стране военного положения.

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О том, что в Киеве обсуждают вопрос введения санкций против Порошенко, но в окружении Зеленского не все поддерживают этот шаг, в середине января сообщало издание «Страна». Источник газеты, близкий к офису украинского президента, заявил, что это может стать «постоянной точкой напряжения» в и без того напряженных отношениях Украины и ЕС, а Порошенко сможет заявить о политическом преследовании.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко до этого утверждал, что расследование дел против Порошенко сдерживал ушедший президент США Джо Байден, а пришедшему ему на смену Дональду Трампу тот «до лампочки».

В декабре 2021 года в отношении Порошенко на Украине было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. В деле фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

6 января 2022 года суд арестовал имущество экс-президента. 17 января он вернулся на Украину спустя месяц после отъезда. Через два дня суд решил оставить его на свободе под личное обязательство — это самая легкая мера пресечения из всех возможных, он обязан явиться в суд по первому требованию. В феврале 2024 года Государственное бюро расследований Украины завершило предварительное расследование дела.

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