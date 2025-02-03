Порошенко заявил, что Киев не создал эффективную коммуникацию с Трампом

Украина пока не установила эффективный канал коммуникации с президентом США Дональдом Трампом, заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Меня очень беспокоит, что прошло две недели с момента инаугурации Дональда Трампа, а Украина до сих пор не смогла установить эффективный канал коммуникации, который позволит донести нашу позицию», — написал Порошенко.

По его словам, принцип «ничего об Украине без Украины» должен дополняться принципом «ничего о Европе без Европы». На переговорах, которые необходимы для прекращения военных действий, должны быть учтены украинские интересы, добавил он. «В них [в переговорах] должны принять участие Украина, США, Евросоюз и Россия», — заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом условием перехода к диалогу с Россией. После контакта с американским лидером Украине «следует перейти к какому-то формату переговоров с русскими», пояснил политик. По словам Зеленского, за столом переговоров должны оказаться Украина, Россия, США и Евросоюз.