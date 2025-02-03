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Военная операция на Украине ,  
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Порошенко заявил, что Киев не создал эффективную коммуникацию с Трампом

Порошенко: Киев не смог установить эффективную коммуникацию с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине

Украина пока не установила эффективный канал коммуникации с президентом США Дональдом Трампом, заявил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) бывший украинский президент Петр Порошенко.

«Меня очень беспокоит, что прошло две недели с момента инаугурации Дональда Трампа, а Украина до сих пор не смогла установить эффективный канал коммуникации, который позволит донести нашу позицию», — написал Порошенко.

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Политика
Владимир Зеленский

По его словам, принцип «ничего об Украине без Украины» должен дополняться принципом «ничего о Европе без Европы». На переговорах, которые необходимы для прекращения военных действий, должны быть учтены украинские интересы, добавил он. «В них [в переговорах] должны принять участие Украина, США, Евросоюз и Россия», — заключил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом условием перехода к диалогу с Россией. После контакта с американским лидером Украине «следует перейти к какому-то формату переговоров с русскими», пояснил политик. По словам Зеленского, за столом переговоров должны оказаться Украина, Россия, США и Евросоюз. 

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Петр Порошенко Дональд Трамп переговоры США Украина
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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