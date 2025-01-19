«Страна» узнала об обсуждении в Киеве санкций против Порошенко

В офисе Зеленского обсуждают идею ввести санкции против Порошенко, однако эту идею поддерживают не все, пишет «Страна». Против экс-президента на Украине возбуждено дело о госизмене из-за поставок угля из Донбасса

Пётр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций в отношении бывшего главы государства (2015–2019), лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сообщает украинское издание «Страна».

При этом, по данным газеты, в окружении Зеленского такую идею поддерживают не все. Источник «Страны», близкий к офису президента, считает, что для Порошенко такой сценарий станет «политически хорошим пасом», поскольку он сможет заявить о политическом преследовании. По словам собеседника издания, на это обратят внимание в Европе, что станет «постоянной точкой напряжения» в и так непростых отношениях Киева и Брюсселя.

«Также обсуждается идея, что, если будут вводить санкции против Порошенко, то для баланса их введут и против кого-то, кого различные активисты обвиняют в якобы «пророссийскости». Но эту идею также многие критикуют, так как таким образом власть будет потакать активистам, которые для Зеленского не меньшие, а может быть и большие враги, чем Порошенко», — говорит источник «Страны».

Он добавил, что поскольку экс-президент «уже давно начал процесс разноса основных активов по офшорам и переписывания их на других людей», сложно оценить влияние возможных санкций для Порошенко с практической точки зрения.

«Более перспективными многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко. Где есть сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными», — рассказал собеседник издания.

Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В апреле 2024 года он заявил о намерениях баллотироваться на следующих выборах президента. Они должны были состояться весной 2024-го, однако не прошли из-за введенного в стране военного положения.

«Страна» отмечает, что накануне советник офиса президента Украины Сергей Лещенко на фоне сообщений о готовящихся санкциях против Порошенко заявил, что тот их «полностью заслужил», и выразил надежду, что Зеленский «пойдет до конца». По словам Лещенко, опасения экс-президента Украины по поводу санкций связаны со сменой власти в США. Он утверждает, что уходящий президент Штатов Джо Байден сдерживал расследование уголовных дел против Порошенко, а возвращающемуся в Белый дом Дональду Трампу тот «до лампочки».

В тот же день Зеленский анонсировал на 19 января новые санкции. «Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ», — написал он в телеграм-канале.

В декабре 2021 года в отношении Порошенко на Украине было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. В деле фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Тогда адвокат Порошенко Илья Новиков (признан иноагентом в России) допускал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может ввести санкции против его подзащитного.

6 января 2022 года суд арестовал имущество экс-президента. 17 января он вернулся на Украину спустя месяц после отъезда. Через два дня суд решил оставить его на свободе под личное обязательство — это самая легкая мера пресечения из всех возможных, он обязан явиться в суд по первому требованию. В феврале 2024 года Государственное бюро расследований Украины завершило предварительное расследование дела.

Россия ввела санкции против Порошенко в сентябре 2020 года.