 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Страна» узнала об обсуждении в Киеве санкций против Порошенко

В офисе Зеленского обсуждают идею ввести санкции против Порошенко, однако эту идею поддерживают не все, пишет «Страна». Против экс-президента на Украине возбуждено дело о госизмене из-за поставок угля из Донбасса
Пётр&nbsp;Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Кирилл Чуботин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность введения санкций в отношении бывшего главы государства (2015–2019), лидера оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко, сообщает украинское издание «Страна».

При этом, по данным газеты, в окружении Зеленского такую идею поддерживают не все. Источник «Страны», близкий к офису президента, считает, что для Порошенко такой сценарий станет «политически хорошим пасом», поскольку он сможет заявить о политическом преследовании. По словам собеседника издания, на это обратят внимание в Европе, что станет «постоянной точкой напряжения» в и так непростых отношениях Киева и Брюсселя.

«Также обсуждается идея, что, если будут вводить санкции против Порошенко, то для баланса их введут и против кого-то, кого различные активисты обвиняют в якобы «пророссийскости». Но эту идею также многие критикуют, так как таким образом власть будет потакать активистам, которые для Зеленского не меньшие, а может быть и большие враги, чем Порошенко», — говорит источник «Страны».

Он добавил, что поскольку экс-президент «уже давно начал процесс разноса основных активов по офшорам и переписывания их на других людей», сложно оценить влияние возможных санкций для Порошенко с практической точки зрения.

«Более перспективными многие считают разработку конкретных уголовных дел против Порошенко. Где есть сильная доказательная база и которые будут очень имиджево для него болезненными», — рассказал собеседник издания.

Порошенко неоднократно критиковал политику нынешних властей Украины. В апреле 2024 года он заявил о намерениях баллотироваться на следующих выборах президента. Они должны были состояться весной 2024-го, однако не прошли из-за введенного в стране военного положения.

Порошенко заявил о проблемах с коммуникацией между Трампом и Зеленским
Политика
Петр Порошенко

«Страна» отмечает, что накануне советник офиса президента Украины Сергей Лещенко на фоне сообщений о готовящихся санкциях против Порошенко заявил, что тот их «полностью заслужил», и выразил надежду, что Зеленский «пойдет до конца». По словам Лещенко, опасения экс-президента Украины по поводу санкций связаны со сменой власти в США. Он утверждает, что уходящий президент Штатов Джо Байден сдерживал расследование уголовных дел против Порошенко, а возвращающемуся в Белый дом Дональду Трампу тот «до лампочки».

В тот же день Зеленский анонсировал на 19 января новые санкции. «Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ», — написал он в телеграм-канале.

В декабре 2021 года в отношении Порошенко на Украине было заведено уголовное дело по подозрению в государственной измене из-за поставок угля из Донбасса на остальную территорию страны в 2014–2015 годах. В деле фигурировал экс-депутат от ликвидированной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Тогда адвокат Порошенко Илья Новиков (признан иноагентом в России) допускал, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины может ввести санкции против его подзащитного.

6 января 2022 года суд арестовал имущество экс-президента. 17 января он вернулся на Украину спустя месяц после отъезда. Через два дня суд решил оставить его на свободе под личное обязательство — это самая легкая мера пресечения из всех возможных, он обязан явиться в суд по первому требованию. В феврале 2024 года Государственное бюро расследований Украины завершило предварительное расследование дела.

Россия ввела санкции против Порошенко в сентябре 2020 года.

Читайте РБК в Telegram.

Суд вынес приговор адвокатам Навального

Умер Дэвид Линч. Самые известные работы режиссера

Трамп планирует объявить криптовалюту национальным приоритетом

Новая модель обуви принесла Канье Уэсту $2,3 млн всего за сутки

Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов

Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году

Какая льготная ипотека будет доступна россиянам в 2025 году

Названы регионы с самыми агрессивными водителями

Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году

Овечкин сократил отставание от Гретцки и побил рекорд Ягра

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Петр Порошенко Владимир Зеленский санкции
Петр Порошенко фото

Петр Порошенко

политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Порошенко заявил о проблемах с коммуникацией между Трампом и Зеленским
Политика
Порошенко заявил, что 75% чиновников сбежали из Киева в 2022 году
Политика
Порошенко назвал «работающих на Путина» депутатов Рады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 января
EUR ЦБ: 104,86 (-0,95) Инвестиции, 17 янв, 18:07 Курс доллара на 18 января
USD ЦБ: 102,41 (+0,04) Инвестиции, 17 янв, 18:07
СК возбудил новое дело против украинских военных в Курской областиПолитика, 15:34
Меркель дала совет по общению с ТрампомПолитика, 15:31
Маск предрек крах Европы из-за повсеместного пессимизмаПолитика, 15:27
Бывший игрок «Зенита» и сборной России Артур Юсупов завершил карьеруСпорт, 15:25
Что формирует спрос на съемные квартиры в столичном регионе15:24
Царукян поддержал решение UFC не давать ему бой с Махачевым после травмыСпорт, 15:05
Путин пожелал Лукашенко удачи на выборах в БелоруссииПолитика, 14:55
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Умар раскритиковал судей. Бойцы UFC о поражении НурмагомедоваСпорт, 14:52
Как прошли крещенские купания в городах России. ВидеоОбщество, 14:47
За ночь шторм вынес новые скопления мазута на пляжи АнапыОбщество, 14:43
«Страна» узнала об обсуждении в Киеве санкций против ПорошенкоПолитика, 14:39
Джокович сыграет с Алькарасом в четвертьфинале Australian OpenСпорт, 14:34
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 14:30
Большунов не попал в призеры, упав на последнем километре скиатлонаСпорт, 14:20