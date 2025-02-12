 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Писториус заявил о «сигналах» из Киева о готовности уступать территории

Писториус: с Украины поступают сигналы о готовности к территориальным уступкам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сигналы, которые подает Украина, говорят о ее готовности идти на территориальные уступки при определенных условиях, заявил Писториус. Зеленский говорил о планах предложить обмен территорий в Курской области, Кремль исключил это
Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Jens Schicke / imago-images.de / Global Look Press)

Украина подает «сигналы», которые говорят о готовности Киева идти на территориальные уступки при определенных условиях. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в подкасте Table.Briefings.

Никто не должен принимать решение о прекращении огня за спиной Киева, однако «с Украины поступают сигналы о том, что есть определенная готовность уступить территорию при определенных условиях», сказал он (цитата по Tagesschau).

Писториус сообщил, что не ожидает презентации всеобъемлющего плана мирного урегулирования по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля, или представления планов прекращения огня. Однако он заявил об убежденности, что в этом году в конфликте «наметятся подвижки».

Умеров заявил о готовности Украины к переговорам о завершении конфликта
Политика
Рустем Умеров

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров Киев предложит Москве обменять занятые ВСУ территории в Курской области на утраченные Украиной земли.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он, однако не уточнив, какие территории Киев хочет потребовать взамен. По словам президента, приоритета, что именно требовать обратно, у Киева нет.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, заявила, что такие высказывания нужны, чтобы скрыть «истинные масштабы катастрофы для ВСУ» в Курской области. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен, а Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможный обмен своих земель.

Киев прежде настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее Зеленский допустил возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.

Москва заявляет об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев, и требуя признания четырех новых регионов и Крыма частью России.

Читайте РБК в Telegram.

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина

Трамп назвал разговор с Путиным «очень продуктивным»

Кремль опубликовал сообщение по итогам телефонного разговора Путина и Трампа

Песков: Трамп с Путиным разговаривали полтора часа

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже ₽94 впервые с октября

Politico раскрыла, как европейские страны сменили позицию по Украине

Какие инциденты происходили с подводными кабелями на Балтике. Карта

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Как выглядели очки, защищавшие людей древности от непогоды
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Германия Борис Писториус Украина
Материалы по теме
Как освобождение Марка Фогеля может повлиять на переговоры по Украине
Политика
CNN рассказал о «более удобной» фигуре для переговоров вместо Зеленского
Политика
Умеров заявил о готовности Украины к переговорам о завершении конфликта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,01 (-1,18) Инвестиции, 12 фев, 18:17 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 94,05 (-1,75) Инвестиции, 12 фев, 18:17
Трамп счел вступление Украины в НАТО «непрактичным»Политика, 00:44
Директор МАГАТЭ назвал причину отмены ротации инспекторов на ЗАЭСПолитика, 00:38
Росреестр напомнил, что изменится в сделках с землей с 1 мартаОбщество, 00:26
Адвокат раскрыл местонахождение освобожденного в США ВинникаПолитика, 00:03
Объем сделок с уходящими из России иностранцами сократился втроеФинансы, 00:00
В Одессе прогремели взрывыПолитика, 00:00
Трамп назвал возможное место встречи с ПутинымПолитика, 12 фев, 23:58
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Эксперты назвали возможный следующий шаг после разговора Путина и ТрампаПолитика, 12 фев, 23:53
Порошенко назвал провокацией решение СНБО ввести против него санкцииПолитика, 12 фев, 23:44
Писториус заявил о «сигналах» из Киева о готовности уступать территорииПолитика, 12 фев, 23:28
Белый дом заявил, что не готов говорить о визите Трампа в РоссиюПолитика, 12 фев, 23:17
Украинские военные возмутились из-за нового вида контракта с 18 летПолитика, 12 фев, 23:13
Минобороны сообщило об уничтожении над Крымом 12 дронов ВСУ за два часаПолитика, 12 фев, 22:51
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 12 фев, 22:42