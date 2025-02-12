Писториус: с Украины поступают сигналы о готовности к территориальным уступкам

Писториус заявил о «сигналах» из Киева о готовности уступать территории

Сигналы, которые подает Украина, говорят о ее готовности идти на территориальные уступки при определенных условиях, заявил Писториус. Зеленский говорил о планах предложить обмен территорий в Курской области, Кремль исключил это

Борис Писториус (Фото: Jens Schicke / imago-images.de / Global Look Press)

Украина подает «сигналы», которые говорят о готовности Киева идти на территориальные уступки при определенных условиях. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в подкасте Table.Briefings.

Никто не должен принимать решение о прекращении огня за спиной Киева, однако «с Украины поступают сигналы о том, что есть определенная готовность уступить территорию при определенных условиях», сказал он (цитата по Tagesschau).

Писториус сообщил, что не ожидает презентации всеобъемлющего плана мирного урегулирования по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14–16 февраля, или представления планов прекращения огня. Однако он заявил об убежденности, что в этом году в конфликте «наметятся подвижки».

Накануне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров Киев предложит Москве обменять занятые ВСУ территории в Курской области на утраченные Украиной земли.

«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал он, однако не уточнив, какие территории Киев хочет потребовать взамен. По словам президента, приоритета, что именно требовать обратно, у Киева нет.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Зеленского, заявила, что такие высказывания нужны, чтобы скрыть «истинные масштабы катастрофы для ВСУ» в Курской области. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что обмен территориями между Москвой и Киевом невозможен, а Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать возможный обмен своих земель.

Киев прежде настаивал на возвращении к границам 1991 года и выводе российских войск со своей территории. Позднее Зеленский допустил возвращение утраченных территорий в будущем дипломатическим путем.

Москва заявляет об открытости для переговоров, подчеркивая, что от них отказывается Киев, и требуя признания четырех новых регионов и Крыма частью России.