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Военная операция на Украине ,  
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Умеров заявил о готовности Украины к переговорам о завершении конфликта

Умеров: Украина готова к переговорам, но нужен справедливый и длительный мир
Сюжет
Военная операция на Украине
Министр обороны Украины прибыл в Германию на встречу со странами-партнерами, планируя обсудить стабильность военных поставок. Москва выступает против военных контактов
Рустем Умеров
Рустем Умеров (Фото: Maryam Majd / Getty Images)

Украина готова к переговорам по завершению конфликта, но мир должен быть справедливым и длительным. Об этом заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы», — написал он.

Министр сделал это заявление после прибытия на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Он отметил, что главными темами станут стабильная поставка военной помощи в этом году, ускорение помощи с авиацией и ПВО, а также инвестиции в оборонную промышленность Украины.

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Фото:John Moore / Getty Images

МИД России также сообщает об открытости к диалогу по «действительно справедливому, всеобъемлющему и окончательному урегулированию» и подчеркивает, что необходим учет интересов России. «Конкретные предложения такого характера пока не поступали», — сказал два дня назад замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Президент США Дональд Трамп утверждал, что он созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил завершение конфликта. «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — рассказал республиканец. Кремль не подтвердил и не опроверг факт разговора.

Российские власти требуют от Запада прекратить военное сотрудничество с Киевом.

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Теги
Украина Рустем Умеров переговоры Военная операция на Украине
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