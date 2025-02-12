Умеров заявил о готовности Украины к переговорам о завершении конфликта
Украина готова к переговорам по завершению конфликта, но мир должен быть справедливым и длительным. Об этом заявил глава Минобороны страны Рустем Умеров в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
«Справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда Украина будет сильной на поле боя. Работаем для укрепления нашей обороны и безопасности всей Европы», — написал он.
Министр сделал это заявление после прибытия на заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в формате «Рамштайн» в Брюсселе. Он отметил, что главными темами станут стабильная поставка военной помощи в этом году, ускорение помощи с авиацией и ПВО, а также инвестиции в оборонную промышленность Украины.
МИД России также сообщает об открытости к диалогу по «действительно справедливому, всеобъемлющему и окончательному урегулированию» и подчеркивает, что необходим учет интересов России. «Конкретные предложения такого характера пока не поступали», — сказал два дня назад замминистра иностранных дел Михаил Галузин.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что он созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудил завершение конфликта. «На Украине такая ужасная война. Я хочу покончить с этой чертовщиной», — рассказал республиканец. Кремль не подтвердил и не опроверг факт разговора.
Российские власти требуют от Запада прекратить военное сотрудничество с Киевом.
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