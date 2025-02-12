В Совбезе назвали несостоятельными «формулы мира» Киева и Запада

Сейчас есть возможность мирного пути, но для этого Запад «должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии», считает замсекретаря Совбеза России

Алексей Шевцов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

«Формулы мира», которые предлагали Киев и Запад, несостоятельны, заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, его слова приводит ТАСС.

«Что касается нового «Минска», ситуация изменилась кардинально, и разные «формулы мира», которые предлагали киевский режим и его западные покровители, нереалистичны», — сказал Шевцов.

По его словам, возможность направить развитие событий по мирному пути «была всегда: и в 2004 году, и в 2014-м, и в 2015-м, и в 2022-м, и после». Такая возможность есть и сейчас, но «для этого требуются кардинальные изменения в подходах Запада, который должен быть готов к работе по устранению истинных причин кризиса и признать сложившиеся на земле реалии», считает замсекретаря.

«Если бы «Минск» и «Минск-2» честно исполнялись Украиной и Западом, не было бы нужды начинать специальную военную операцию», — уверен Шевцов.

Минские соглашения 2014–2015 годов закрепляли основные меры для урегулирования ситуации в Донбассе: прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Так, Украина обязывалась принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей с проведением местных выборов, после чего к Киеву должен был перейти контроль над границей регионов. 22 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь говорил, что решил отказаться от выполнения договоренностей, так как понял, что они не приведут к урегулированию и не гарантируют стране сохранение суверенитета. Зеленский называл их навязанными. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, при которой были заключены соглашения, называла договоренности «попыткой дать время Украине», чтобы та укрепила свою армию, с ее оценкой согласился бывший президент Франции Франсуа Олланд. Российские власти с тех пор не раз комментировали эти слова, заявляя, что соглашения «никто не собирался исполнять», а Россию «обманывали, и это усугубило ситуацию».

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре заявил, что минские соглашения не были попыткой урегулирования, а были подписанными документами, «которые были гарантированы дополнительной декларацией лидеров России, Украины, Франции и Германии, где было сказано о том, что евроатлантическая безопасность будет учитывать интересы всех стран, что будут восстановлены усилия по созданию единого пространства от Атлантики до Тихого океана». Так он ответил на слова посланника президента США по Украине Кита Келлога, который заявил, что Москва и Киев пытались договориться об урегулировании за счет минских соглашений, но эти попытки «с треском провалились».

Осенью 2022 года на саммите G20 украинский президент Владимир Зеленский представил «формулу мира» из десяти пунктов, включая возврат к границам 1991 года, вывод российских войск с территории Украины, фиксацию окончания конфликта.

В октябре прошлого года Зеленский раскрыл свой «план победы», в котором речь, в частности, шла о «безусловном приглашении» Украины в НАТО до окончания конфликта, что, по его мнению, могло бы стать фундаментом для мира и показать президенту Владимиру Путину, что «его геополитические расчеты проигрышны».

Россия раскритиковала «формулу мира» Зеленского и не раз настаивала на принятии «новых территориальных реалий». Летом прошлого года Путин выдвинул условия для прекращения огня и начала переговоров, среди них — вывод украинских войск из Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и отказ Украины от членства в НАТО.