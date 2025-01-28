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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил, что был готов к личной встрече с Зеленским в 2022 году

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Военная операция на Украине

Путин заявил, что был готов к личной встрече с Зеленским в 2022 году
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Украинская сторона настаивала на личной встрече президентов России и Украины весной 2022 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, подчеркнув, что был готов к этой встрече.

«Там (в проекте стамбульских соглашений об урегулировании. — РБК) был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим», — рассказал глава государства.

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Путин также подчеркнул в интервью, что Россия готова вести переговоры с представителями Украины, но подписывать соглашения можно будет только с легитимной властью. По его словам, срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года, и он не имеет права ставить подпись под документами.

Глава государства отметил, что финальный договор должен быть юридически безупречным и подписан уполномоченными лицами. При этом легитимным органом власти на Украине он назвал только Верховную раду.

Президент также напомнил, что указ Зеленского, запрещающий переговоры с Путиным, стал юридической ловушкой, так как сам Зеленский теперь нелегитимный и не может отменить этот документ. Путин предложил, чтобы решения о подписании соглашений принимал спикер Верховной рады в соответствии с Конституцией Украины.

В октябре 2022 года Зеленский подписал указ, который ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — говорилось в документе.

Ранее спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что в отсутствие выборов президентом остается Зеленский, сам украинский лидер подчеркивал, что уверен в своей легитимности.

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