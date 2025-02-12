Лавров объяснил, почему прилет посланника Трампа держался в тайне
Власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву, передает корреспондент РБК.
Дипломатические и другие контакты «в общем-то любят тишину», пояснил министр и напомнил, что в течение последних недель поступало множество вопросов по этой теме, в том числе в адрес представителя президента Дмитрия Пескова.
«И он отвечал то, что можно было отвечать, о том, что контакты есть, они продолжаются. Ну вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются. Это продукт одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются», — сказал Лавров.
Стив Уиткофф прилетел с кратким визитом в Москву 11 февраля. Его визит стал первой поездкой в Россию высокопоставленного американского чиновника за три года, с ноября 2021-го, когда в Москву прилетел тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс, пытавшийся не допустить начала российско-украинского конфликта.
Уиткофф забрал из России американца Марка Фогеля, которого тремя годами ранее приговорили в подмосковном суде к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Спецпосланник американского президента встретился с президентом России Владимиром Путиным, они беседовали три часа, утверждал телеведущий Fox News Шон Хэннити. Кремль и Госдепартамент не стали комментировать эти данные.
По информации New York Times, Трамп попросил Уиткоффа расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией.
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