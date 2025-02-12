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Военная операция на Украине ,  
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Лавров объяснил, почему прилет посланника Трампа держался в тайне

Лавров — о визите Уиткоффа в Москву: дипломатические контакты любят тишину
Сюжет
Военная операция на Украине
В Москву прилетел спецпосланник Трампа для возвращения осужденного гражданина США, они улетели в Вашингтон. Лавров объяснил, что Россия не раскрывала детали визита, поскольку «у нас все-таки другой подход к договоренностям»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Москву, передает корреспондент РБК.

Дипломатические и другие контакты «в общем-то любят тишину», пояснил министр и напомнил, что в течение последних недель поступало множество вопросов по этой теме, в том числе в адрес представителя президента Дмитрия Пескова.

«И он отвечал то, что можно было отвечать, о том, что контакты есть, они продолжаются. Ну вот результаты наши американские коллеги решили объявить. У нас все-таки другой подход к договоренностям, которые достигаются. Это продукт одного из каналов, по которым эти контакты осуществляются», — сказал Лавров.

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Стив Уиткофф прилетел с кратким визитом в Москву 11 февраля. Его визит стал первой поездкой в Россию высокопоставленного американского чиновника за три года, с ноября 2021-го, когда в Москву прилетел тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс, пытавшийся не допустить начала российско-украинского конфликта.

Уиткофф забрал из России американца Марка Фогеля, которого тремя годами ранее приговорили в подмосковном суде к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Спецпосланник американского президента встретился с президентом России Владимиром Путиным, они беседовали три часа, утверждал телеведущий Fox News Шон Хэннити. Кремль и Госдепартамент не стали комментировать эти данные.

По информации New York Times, Трамп попросил Уиткоффа расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией.

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Сергей Лавров МИД Стив Уиткофф США
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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