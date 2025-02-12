Кремль ответил на сообщения о встрече Путина со спецпосланником Трампа
Кремль не может прокомментировать сообщения о встрече президента Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом, заявил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Мне нечего вам сказать по этой теме, у меня никакой информации по этой теме для вас нет», — сказал Песков.
О трехчасовой встрече президента со спецпосланником сообщил телеведущий Fox News Шон Хэннити.
Госсекретарь США Марко Рубио тоже не стал комментировать эти сведения. Информацию о встрече Уиткоффа с Путиным упомянул во время вопроса один из репортеров на брифинге, но глава Госдепартамента никак это не затронул в своем ответе.
Президент США Дональд Трамп просил Уиткоффа расширить сферу своих полномочий и наладить канал для переговоров с Россией, выяснила New York Times. Сейчас спецпосланником Трампа по Украине и России является генерал в отставке Кит Келлог. Как отмечает NYT, Трампу свойственно поручать решение одной проблемы нескольким людям.
Самолет Уиткоффа накануне прилетел в Россию и забрал гражданина США Марка Фогеля, которого в 2022 году приговорили к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Этот визит стал первой публично известной поездкой в Москву высокопоставленного американского чиновника с ноября 2021 года, когда в столицу прилетел тогдашний директор ЦРУ Уильям Бернс, пытавшийся не допустить начала российско-украинского конфликта.
По сведениям NYT, Уиткофф перед прилетом в Москву пообщался с «близкими союзниками» Путина и обсудил Украину «с контактами в Саудовской Аравии и Катаре».
Трамп на встрече с Фогелем в Белом доме предположил, что произошедшее может стать «очень важным элементом» в процессе завершения российско-украинского конфликта. «Я уверен, что это хороший знак готовности русских что-то предпринять в этом отношении», — согласился Рубио.
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