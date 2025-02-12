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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Госдеп заявил о плане Трампа вернуть всех осужденных в России американцев

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Возвращение Трампа в Белый дом
Рубио подтвердил намерение Трампа работать над освобождением заключенных в других странах американцев. 11 февраля из России вылетел осужденный за контрабанду наркотиков Марк Фогель
Марко Рубио
Марко Рубио (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Президент США Дональд Трамп собирается вернуть всех осужденных в России американцев, заявил глава Госдепа Марко Рубио после освобождения одного из таких заключенных, Марка Фогеля. Слова госсекретаря приведены на сайте ведомства.

«Обещания даны, обещания выполнены. Президент Трамп пообещал семье Фогель, что вернет Марка домой, и сегодня Марк уже в пути. <...> Освобождение Марка также является напоминанием о том, что другие американские граждане все еще находятся под стражей в России. Президент Трамп намерен вернуть всех их домой», — говорится в сообщении.

Марк Фогель был осужден в России в 2022 году, его приговорили к 14 годам заключения за контрабанду наркотиков. Годом ранее он был задержан в аэропорту Шереметьево с несколькими граммами марихуаны и гашишного масла в багаже. Мужчина утверждал, что марихуана была выписана ему врачом для облегчения последствий операции на позвоночнике. Тем не менее, Фогель признал вину. 

Трамп пообещал сразу вернуть Гершковича домой в случае победы на выборах
Политика
Экс-президент США Дональд Трамп

Советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф помог вывезти Фогеля из России благодаря доброй воле Москвы.

Трамп не раз заявлял о намерении освободить заключенных в России американских граждан. Так, в мае 2024 года он сказал, что в случае победы на выборах добьется освобождения арестованного российскими властями журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Тогда Трамп подчеркнул, что президент Владимир Путин «сделает это для [него], но ни для кого другого», и отметил, что Вашингтон «ничего не будет платить». Однако по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, никаких контактов с Трампом по этому поводу у Путина не было.

Гершкович находился под арестом с марта 2023 года по август 2024 года. Его обвиняли в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал сведения о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В WSJ отвергали все обвинения в адрес Гершковича.

1 августа прошлого года Россия, США, Белоруссия, Германия, Словения и Норвегия провели беспрецедентный в новейшей истории обмен заключенными. В нем участвовали 26 человек, в том числе Гершкович. Трамп заявил, что Москва «заключила отличную сделку» для себя, «феноменальную», а для США она «плоха». Республиканец допустил, что в сделке имел место не только обмен, но и выплата.

Трамп добивается возвращения американских граждан не только из России. Так, в конце января его посланник по особым поручениям Ричард Гренелл после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро сообщил, что вылетает домой вместе с шестью задержанными американцами. По данным венесуэльских властей, в Венесуэле были задержаны около девяти человек с гражданством или видом на жительство США. Правительство обвинило некоторых из них в заговоре с целью убийства президента страны. 

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Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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